韓SmartCara美型廚餘機「強調無餘臭」　機身寬度19公分小空間適用

▲韓SmartCara美型廚餘機寬度僅19公分。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣 2026 年實施「廚餘全回收」新制，加上夏季高溫持續攀升，對於無法配合垃圾車清運時間的小家庭與上班族而言，成為當前急需解決的生活痛點。看準這項剛性需求，恆隆行代理的韓國廚餘機品牌 SmartCara 在台推出年度新品，強調內建內建雙重活性碳濾心可去除 90％ 以上的臭味，機身寬度僅 19 公分，主打小家庭空間。

廚餘機 SmartCara 新機上市，內建雙重活性碳濾心科技，增加近一公斤不同大小的活性碳顆粒，強調利用 2mm 竹子環保活性碳，填補 4mm 顆粒間的空隙，大幅提升堆積密度，達到更高效吸附阻絕異味的效果，根據韓國 KCL 認證，機器運行 120 分鐘後，針對廚餘常見惡臭成分，氣體去除率可達 93%~99% 以上。

內鍋塗層使用「7層花崗岩塗層技術」，號稱厚度提升 2 倍，改善傳統廚餘機內鍋因長期烘乾黏底，或食材堅硬刮擦導致塗層脫落及金屬外露的痛點。面對雞鴨骨、蔬果皮等常見家庭廚餘，皆能維持良好耐用度與機體壽命。運轉音量控制在 22.4 分貝，在深夜時段或開放式空間中運轉都沒問題。系統透過乾燥、研磨與冷卻的處理方法，最高可達 91.2% 的廚餘減量效率，能將廚餘烘乾研磨為乾燥粉末。

機體寬度收窄至 19 公分，體積較前代精簡 35%，採用燕麥奶色外觀。機身同步配備智慧語音提示與一鍵自動清潔功能，加水即可自動洗淨內鍋殘渣，降低日常維護的繁瑣步驟。SmartCara STONE 韓國美型廚餘機現已在台上市，售價 12,900 元，業者表示新品上市期間，購買即加贈市價 2,380 元的濾芯匣。

▲Nespresso升級款Vertuo咖啡機登場。（圖／品牌提供）

Nespresso 旗下 VERTUO 系列推出全新升級款「Vertuo UP 膠囊咖啡機」，機身僅 12 公分寬，水箱設計還可以旋轉，即便深度不夠也能放得下。台灣在 7 月正式上市，售價 9,900 元。

「Vertuo UP 膠囊咖啡機」因應都會小坪數與機能需求，機身寬度僅有 12 公分，主打 3 秒極速預熱功能，開機到萃取一氣呵成，縮短等待時間，且首度搭載 1.4 公升的「可旋轉式水箱」，能依照中島或廚房檯面的深度自由調整擺放方向，讓咖啡機擺放更靈活。

而台灣消費者喝咖啡喜愛加冰塊或鮮奶、燕麥奶的特調習慣，在新機也增設專屬的「濃郁模式」按鍵，按下後會以更高濃度萃取，讓同一顆咖啡膠囊解鎖兩種杯量，加冰加奶也不容易稀釋咖啡的厚實口感。機身同時支援與 Nespresso Smart App 智慧連結，可調整 3 種萃取杯量，更是該系列首款支援調溫功能的機種，讓使用者能量身打造當下的口感偏好