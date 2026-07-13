不是相愛就能結婚！3種人「不適合步入婚姻」勉強在一起更容易受傷





▲以下3種類型的人，若還沒有調整好自己，或許比起急著結婚，更適合先學會經營關係。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

很多人認為，只要彼此相愛，就能攜手走進婚姻。不過，婚姻除了感情，還包含責任、溝通、信任與共同經營。若沒有成熟的心態，再深厚的愛情也可能在日常磨合中逐漸消耗。以下3種類型的人，若還沒有調整好自己，或許比起急著結婚，更適合先學會經營關係。

1. 遇到問題只想逃避的人

婚姻不可能永遠只有甜蜜，生活中難免會碰到金錢、家庭、育兒或工作等各種壓力。如果一有衝突就冷戰、失聯，或選擇逃避討論，問題只會越積越多。真正成熟的伴侶願意一起面對困難，而不是把壓力留給另一半承擔。

2. 凡事只想到自己的人

婚姻是兩個人的生活，而不是單方面的付出。如果總是以自己的需求為優先，不願妥協，也不願理解伴侶的感受，長期下來容易讓另一半感到被忽視。健康的婚姻需要互相體諒，在保有自我的同時，也願意為彼此做出適度調整。

3. 把伴侶當成人生全部的人

不少人談戀愛後，將所有情緒、快樂與安全感都寄託在另一半身上，希望對方隨時陪伴、滿足所有需求。然而，過度依賴反而容易讓彼此喘不過氣。穩定的婚姻建立在兩個獨立個體之上，每個人都應保有自己的生活、興趣與社交圈，才能讓關係維持健康平衡。