哈蘭德女友Isabel悄悄圈粉無數　自然高級的衣品好感度拉滿

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首度踏上世界盃舞台的挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland），在2026小組賽首戰便展現無情「進球機器」的威力，以單場梅開二度的絕佳表現率隊以4：1擊退伊拉克。然而不僅在賽場上吸睛，哈蘭德近期以伍佰〈挪威的森林〉當作發文配樂、接下王老吉廣告……話題不斷，再加上他瘋狂的肢體和表情被做成無數網路迷因圖，讓這位北歐巨星的聲量正急速上升。

每當運動賽事開打，球星們的女友、大嫂團也受到世界矚目，而哈蘭德女友伊莎貝爾豪格森約翰森（Isabel Haugseng Johansen）一直以來都是相當低調神秘的WAG之一，隨著哈蘭德的人氣高漲，Isabel也正悄悄圈粉無數。

哈蘭德女友Isabel是誰？

哈蘭德與女友Isabel是青梅竹馬

哈蘭德與Isabel是從小認識的青梅竹馬，在挪威的布呂訥一起長大，並且兩個人都熱愛足球，而在哈蘭德展現足球實力，被挖角到奧地利、德國球隊時，兩人的愛情才開始萌芽，Isabel成為哈蘭德追逐夢想時最大的支柱，交往多年後這對愛侶於2024年底迎接兒子的誕生，雖然兩人還沒有結婚，但一路以來都相當低調穩定，世界盃期間Isabel也現身場邊為愛人加油。

為什麼哈蘭德的球迷幾乎都愛她？

巨星運動員在成名後接觸到上流名媛、知名網紅並進而發展感情的例子有很多，但是哈蘭德與Isabel是自童年就認識的青梅竹馬，可以明顯看出Isabel與其他WAGs（球星伴侶）的不同，她的社群裡也分享許多漂亮照片，但她不追求奢華與性感，自然、日常、陽光又甜美的模樣，因為哈蘭德而認識Isabel的球迷們，幾乎都能體會她魅力，更成為默默支持這對愛侶的小粉絲。

低調作風好感度更高

哈蘭德與Isabel放閃的頻率總是拿捏得剛好，只有重要公開活動上，兩人才會華麗合體亮相，對於小孩與家庭生活則相對保護，不透露過多的資訊，低調作風反而讓粉絲們的好感度增加。

穿搭衣品崇尚自然高級風格

Isabel在眾多的WAGs當中可以算是一股清流，即便擁有亮麗外型，在她的社群版面上，比起特意凹造型、曬身材、秀名牌行頭，更多的是與親朋好友的相處、走在城市街頭的日常。

從中會發現，Isabel的穿衣品味確實不似網紅式穿搭，她偏好極簡設計、並在剪裁上尋找特色，平時她熱愛西裝外套搭配褲裝的中性風格；重要場合的洋裝禮服則經常選擇簡約高級感的造型……此外，編輯也特別喜歡她的俐落丹寧套裝。北歐代表性的極簡冷淡風，用低調來彰顯品味，在Isabel的身上正好體現，加上她自然、甜美的個人魅力，難怪哈蘭德這麼愛她！

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