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今夏穿搭必收一雙運動穆勒鞋　ROSÉ同款、ASICS復古跑鞋進化版台灣開賣

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

如果要選出2026年夏天最具代表性的鞋款關鍵字，「運動穆勒鞋（Sneaker Mule）」不能小覷。從薄底鞋、賽車鞋熱潮一路延伸而來，今年不少運動品牌都開始重新思考球鞋與日常穿搭的關係。其中最吸睛的，莫過於PUMA全新推出的Speedcat Mule，以及ASICS SPORTSTYLE最新發表的GEL-1130 Mule，兩雙鞋雖然風格截然不同，卻都指向同一個趨勢：舒適與時髦不再需要二選一！

為什麼運動穆勒鞋是夏天熱門鞋款？

近年時尚圈持續追求「不刻意的精緻感」，從勃肯鞋、瑪莉珍鞋到薄底鞋輪番走紅，背後其實都反映同一件事：大家開始重視舒適度與實穿性。而運動穆勒鞋恰好介於球鞋與拖鞋之間。它擁有運動鞋的外型與緩震性能，卻少了綁鞋帶與穿脫的麻煩，尤其適合夏季通勤、旅行或日常外出。這種帶點慵懶卻又保有造型感的特質，也讓它迅速成為今年夏天鞋櫃裡的新寵。

PUMA Speedcat Mule：把賽車鞋變成最優雅的夏日鞋款

近兩年重新翻紅的PUMA Speedcat，可說是賽車鞋熱潮的重要推手。而這次推出的Speedcat Mule，則進一步將經典輪廓轉化為更適合日常生活的版本。鞋款保留Speedcat標誌性的流線型鞋身，並將後跟削去改為穆勒鞋結構，搭配皮革鞋面與細緻皺褶設計，整體視覺比一般運動鞋更顯精緻。無鞋帶設計加上彈性鬆緊帶，也讓穿脫變得更加輕鬆。

ROSÉ同款台灣開賣！PUMA賽車鞋、ASICS GEL-1130都變身穆勒鞋，今夏穿搭必收一雙！

這次PUMA更找來全球品牌大使ROSÉ示範，以蕾絲元素與復古色調穿搭演繹鞋款，成功將原本偏運動風格的Speedcat Mule穿出帶有法式慵懶感的時髦氛圍。Speedcat Mule四色目前已在6月12正式開賣。

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ASICS GEL-1130 Mule：復古跑鞋的全新進化版

如果說Speedcat Mule偏向優雅路線，那麼ASICS GEL-1130 Mule則更具Y2K復古跑鞋風格。ASICS將品牌經典 GEL1130跑鞋鞋面直接移植到穆勒鞋型上，保留網布結構、銀色虎爪線條與千禧年代跑鞋特色，同時透過挖空後跟設計提升透氣性與穿脫便利度。

ROSÉ同款台灣開賣！PUMA賽車鞋、ASICS GEL-1130都變身穆勒鞋，今夏穿搭必收一雙！

除了外型上的變化，鞋款也延續GEL緩震科技以及TRUSSTIC中橋支撐系統，讓舒適度依舊維持在跑鞋水準。對於喜歡 Gorpcore、Y2K或運動混搭風格的人來說，這雙鞋更容易融入日常穿搭。此次推出經典黑、質感灰與大地棕三種配色，從都會感到戶外風格都能輕鬆駕馭。GEL-1130 Mule於7月4日（六）起於ASICS官網及全台直營門市販售。

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對於想找一雙比球鞋更輕鬆、比拖鞋更有造型感的鞋款來說，今年夏天不妨從運動穆勒鞋開始。無論是偏愛ROSÉ演繹的優雅復古感，還是ASICS的千禧跑鞋風格，都足以讓你在炎熱季節裡穿得舒適，同時保有完整造型感！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 運動穆勒鞋

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