想換髮色先看TWICE Momo！6款參考範本　蜜糖奶茶棕顯白不挑膚最多人指定

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提到韓國女團中的「髮型範本」絕對不能不提TWICE的Momo！從出道初期的金髮、奶茶棕，到近年討論度超高的冷棕色、霧感亞麻色，每次髮色變化都能立刻掀起模仿熱潮。擁有鮮明五官與白皙膚色的她，幾乎能駕馭各種髮色，也因此成為許多人走進髮廊時指定參考的範本之一，編輯這次盤點Momo最具代表性的6款髮色，想換造型的人不妨直接收藏。

想染Momo同款髮色前必看

Momo同款髮色推薦1：蜜糖奶茶棕

近年韓國髮廊詢問度最高的髮色之一就是蜜糖奶茶棕。以柔和米棕色為基底，加入些許蜂蜜金色調，在不同光線下會呈現自然透亮的光澤感。這款髮色最大的優勢在於既保留棕色系的溫柔感，又能透過淺色調提升整體輕盈度，特別適合亞洲膚色。即使不化濃妝，也能讓氣色看起來更加明亮有精神，是許多人第一次嘗試淺髮色時的首選。

Momo同款髮色推薦2：冷霧可可棕

冷霧可可棕一直是韓系質感系女孩的代表髮色。以深可可棕為基底，加入灰霧色調降低暖色感，不僅能修飾髮質毛躁問題，也讓整體造型更顯高級。相較於一般深棕色，冷霧可可棕更能展現成熟知性的氛圍，同時具備顯白效果。對於不想漂髮、又希望擁有質感髮色的人來說，是非常值得嘗試的安全牌。

Momo同款髮色推薦3：焦糖杏桃棕

將焦糖棕結合杏桃橘色調，呈現帶有透明感的果汁系髮色效果的焦糖杏桃色。這類髮色在陽光下特別好看，能讓膚色看起來更加紅潤透亮，也能為整體造型增添甜美活潑感。搭配直髮時清新自然，搭配捲髮則能營造溫柔浪漫的氛圍，非常適合春夏季節。

Momo同款髮色推薦4：玫瑰紅茶棕

如果覺得一般棕色系太過安全，不妨參考Momo這款玫瑰紅茶棕。髮色融合紅茶色與玫瑰色調，在室內看起來是低調優雅的深棕色，但在陽光下則會透出若隱若現的酒紅光澤。比起高調的紅髮更容易駕馭，同時又能提升髮絲光澤感與膚色透明度，是近年韓國女生相當喜歡的顯白髮色之一。

Momo同款髮色推薦5：黑醋栗莓果棕

帶有莓果紫調的黑醋栗莓果棕，可以說是深色髮色中的氣質代表。以深棕色為基底，融入微微紫紅色光澤，不僅能修飾亞洲人常見的蠟黃膚色，也能讓髮絲看起來更有層次與立體感。這類髮色在光線照射下會散發低調的莓果色澤，既有個性又不會過於張揚，非常適合想嘗試特殊色卻擔心太高調的人。

Momo髮色推薦6：摩卡紅棕

摩卡紅棕可說是近年韓國髮廊熱門指定款之一。深咖啡色中融入微微紅棕調，讓整體髮色更有溫度感，同時保留深髮色的高級質感。這款髮色最大的特色在於不挑膚色，無論冷白皮或自然膚色都能輕鬆駕馭。搭配Momo的層次短髮與空氣感瀏海，更能凸顯五官輪廓與髮型線條，展現率性又時髦的韓系氛圍。

想染Momo同款髮色前必看！常見問題一次解答

Q1：Momo最具代表性的髮色是什麼？

Momo最具代表性的髮色包括蜜糖奶茶棕、冷霧可可棕、焦糖杏桃棕及玫瑰紅茶棕。其中蜜糖奶茶棕因為顯白又不挑膚色，成為許多女生到髮廊指定的熱門款式。

Q2：Momo的髮色適合亞洲黃肌嗎？

適合。Momo常染的奶茶棕、可可棕及紅茶棕都能中和亞洲膚色中的蠟黃感，讓膚色看起來更透亮，因此特別受到亞洲女生歡迎。

Q3：Momo最常染哪種棕色系髮色？

從近年的造型來看，Momo最常嘗試的是奶茶棕、可可棕與紅棕色系，透過不同深淺變化展現溫柔、甜美或成熟的氛圍。

Q4：Momo的髮色需要漂髮嗎？

不一定。冷霧可可棕、玫瑰紅茶棕及摩卡紅棕通常不需要漂髮；若想呈現較淺的蜜糖奶茶棕或焦糖杏桃棕，則可能需要視原生髮色評估是否漂淺。

Q5：2026最推薦的Momo同款髮色是哪一款？

2026最值得參考的是蜜糖奶茶棕與冷霧可可棕。前者擁有高透明感與顯白效果，後者則兼具質感與低維護特性，都是近期髮型師推薦度極高的熱門髮色。

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