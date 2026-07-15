fb ig video search mobile ETtoday

CORTIS趙雨凡金髮夢幻回歸！亞麻金短碎髮帥出新高度　Y2K少年感好驚艷

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

首次現身Saint Laurent 2027春夏男裝大秀的James，以令人耳目一新的淺金髮造型驚艷全場。相較於過往較為沉穩的深色髮型，這次大膽漂染的金髮不僅凸顯了他立體精緻的五官輪廓，也為整體造型增添了一股冷冽而高級的時尚氛圍。搭配Saint Laurent標誌性的極簡剪裁與修長輪廓，James展現出介於優雅與叛逆之間的獨特魅力，舉手投足間散發著法式時裝所推崇的從容與自信，成為秀場內外備受矚目的焦點！

James小故事1：曾以Trainee A成員身分公開亮相

James趙雨凡的偶像之路其實並不平順。高中時期就讀台灣莊敬高職的他，通過徵選進入HYBE成為練習生，並在2021年以預備出道男團Trainee A成員身分公開亮相。當時團內成員還包括現任AD1成員Leo、Sangwon等人，公開以來受到全球K-POP粉絲高度關注，被視為備受期待的新生代練習生之一。不過HYBE卻在2022年底宣布取消Trainee A出道計畫，讓他的出道夢一度按下暫停鍵。

CORTIS James金髮夢幻回歸！亞麻金短碎髮帥出新高度，Y2K少年感好驚艷

James小故事2：當過田柾國〈Seven〉舞者

儘管剛開始的出道路並不順算，但是James並沒有離開舞台。2023年他以舞者身分參與BTS成員田柾國個人單曲〈Seven〉的演出，憑藉穩定的舞台表現與出色舞蹈實力再次受到關注！歷經多年練習生生涯與出道計畫變動後，他終於在2025年以CORTIS成員身分正式出道。

CORTIS James金髮夢幻回歸！亞麻金短碎髮帥出新高度，Y2K少年感好驚艷

James小故事3：精通四種語言超強國際魅力

除了亮眼的舞台實力之外，James也因為出色的語言能力受到不同國家粉絲的喜愛。擁有混血背景的他，從小便熟悉中文和泰文，在求學過程中也培養了流利的英文能力；後來在前往韓國成為HYBE練習生後，更積極投入韓文學習。如今的James已能熟練運用中文、泰文、英文及韓文四種語言交流，被粉絲封為團內的語言天才！

CORTIS James金髮夢幻回歸！亞麻金短碎髮帥出新高度，Y2K少年感好驚艷

James小故事4：擁有十年冰上曲棍球經驗

除了在舞台上展現亮眼魅力之外，James私下其實也是運動高手！從小便開始接觸冰上曲棍球的他，累積近十年的訓練與比賽經驗，培養出優異的體能、反應速度與團隊合作能力。高強度的運動訓練不僅鍛鍊了他的意志力，也讓他擁有出色的身體控制能力與穩定度。

CORTIS James金髮夢幻回歸！亞麻金短碎髮帥出新高度，Y2K少年感好驚艷

不同於過去較為清爽、內斂的深色髮色形象，這次以高明度亞麻金短髮亮相，一現身便立刻成為社群討論焦點！

James全新金髮造型亮點1：高明度亞麻金色，五官立刻升級

淺金髮向來是最考驗顏值的髮色之一，James這次選擇帶有冷調感的亞麻金色系，不僅成功襯托白皙膚色，也讓原本就相當立體的五官輪廓更加鮮明！在舞台燈光下或是私下自拍照，都能感受到金髮所帶來的強烈視覺衝擊。

CORTIS James金髮夢幻回歸！亞麻金短碎髮帥出新高度，Y2K少年感好驚艷

James全新金髮造型亮點2：短碎層剪裁打造Y2K叛逆感

除了髮色吸睛之外，這次髮型本身也相當有看點！James採用近年韓國男團相當流行的短碎髮剪裁，透過大量層次與碎剪技巧，創造出自然凌亂卻不失精緻感的髮流線條。頭頂刻意抓出微微炸開的立體紋理，搭配不規則髮束走向，散發濃厚Y2K千禧年代的少年氛圍。

CORTIS James金髮夢幻回歸！亞麻金短碎髮帥出新高度，Y2K少年感好驚艷

高明度亞麻金色搭配立體短碎髮，不僅保留少年感，編輯覺得還多了一絲搖滾男孩般的率性魅力；既有偶像的精緻度，又帶點不刻意修飾的隨性感，難怪一公開便迅速掀起粉絲熱烈討論！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

10款圓臉也適合的短髮！掌握4重點，短直髮、燙捲讓臉小巧精緻

2026下半年髮型趨勢回歸自然！吹乾就有型、低維護成關鍵，髮型師最推這3款造型

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, CORTIS, 趙雨凡, 金髮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

85度C限時兩天「任選2杯99元」　限定8款茶飲一杯50元有找

85度C限時兩天「任選2杯99元」　限定8款茶飲一杯50元有找

長痘別再一直摸！5個NG習慣害痘痘反覆冒　很多人每天都在做

長痘別再一直摸！5個NG習慣害痘痘反覆冒　很多人每天都在做

鹹酥雞怎麼點才不胖？炸物熱量排行榜一次看　雞排竟不是最胖

鹹酥雞怎麼點才不胖？炸物熱量排行榜一次看　雞排竟不是最胖

為什麼優秀的人反而更難脫離單身？3個問題導致找不到合適的人 Mrs. GREEN APPLE代言抗UV太陽眼鏡　《數碼寶貝》聯名掀童年回憶 人緣就是好！最容易遇見貴人的TOP 5星座　第一名機會自己找上門 真正做到零粉感又隱形暗沉！日本「妝前乳取代法」肌膚水潤自帶透明感 不是相愛就能結婚！3種人「不適合步入婚姻」勉強在一起更容易受傷 職場最討厭的主管星座Top 3！第一名根本細節魔人　什麼事都要管 身體出現三個警訊　代表你真的該休息了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面