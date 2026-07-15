CORTIS趙雨凡金髮夢幻回歸！亞麻金短碎髮帥出新高度　Y2K少年感好驚艷

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

首次現身Saint Laurent 2027春夏男裝大秀的James，以令人耳目一新的淺金髮造型驚艷全場。相較於過往較為沉穩的深色髮型，這次大膽漂染的金髮不僅凸顯了他立體精緻的五官輪廓，也為整體造型增添了一股冷冽而高級的時尚氛圍。搭配Saint Laurent標誌性的極簡剪裁與修長輪廓，James展現出介於優雅與叛逆之間的獨特魅力，舉手投足間散發著法式時裝所推崇的從容與自信，成為秀場內外備受矚目的焦點！

James小故事1：曾以Trainee A成員身分公開亮相

James趙雨凡的偶像之路其實並不平順。高中時期就讀台灣莊敬高職的他，通過徵選進入HYBE成為練習生，並在2021年以預備出道男團Trainee A成員身分公開亮相。當時團內成員還包括現任AD1成員Leo、Sangwon等人，公開以來受到全球K-POP粉絲高度關注，被視為備受期待的新生代練習生之一。不過HYBE卻在2022年底宣布取消Trainee A出道計畫，讓他的出道夢一度按下暫停鍵。 James小故事2：當過田柾國〈Seven〉舞者

儘管剛開始的出道路並不順算，但是James並沒有離開舞台。2023年他以舞者身分參與BTS成員田柾國個人單曲〈Seven〉的演出，憑藉穩定的舞台表現與出色舞蹈實力再次受到關注！歷經多年練習生生涯與出道計畫變動後，他終於在2025年以CORTIS成員身分正式出道。

James小故事3：精通四種語言超強國際魅力 除了亮眼的舞台實力之外，James也因為出色的語言能力受到不同國家粉絲的喜愛。擁有混血背景的他，從小便熟悉中文和泰文，在求學過程中也培養了流利的英文能力；後來在前往韓國成為HYBE練習生後，更積極投入韓文學習。如今的James已能熟練運用中文、泰文、英文及韓文四種語言交流，被粉絲封為團內的語言天才！

James小故事4：擁有十年冰上曲棍球經驗 除了在舞台上展現亮眼魅力之外，James私下其實也是運動高手！從小便開始接觸冰上曲棍球的他，累積近十年的訓練與比賽經驗，培養出優異的體能、反應速度與團隊合作能力。高強度的運動訓練不僅鍛鍊了他的意志力，也讓他擁有出色的身體控制能力與穩定度。

不同於過去較為清爽、內斂的深色髮色形象，這次以高明度亞麻金短髮亮相，一現身便立刻成為社群討論焦點！

James全新金髮造型亮點1：高明度亞麻金色，五官立刻升級

淺金髮向來是最考驗顏值的髮色之一，James這次選擇帶有冷調感的亞麻金色系，不僅成功襯托白皙膚色，也讓原本就相當立體的五官輪廓更加鮮明！在舞台燈光下或是私下自拍照，都能感受到金髮所帶來的強烈視覺衝擊。

James全新金髮造型亮點2：短碎層剪裁打造Y2K叛逆感

除了髮色吸睛之外，這次髮型本身也相當有看點！James採用近年韓國男團相當流行的短碎髮剪裁，透過大量層次與碎剪技巧，創造出自然凌亂卻不失精緻感的髮流線條。頭頂刻意抓出微微炸開的立體紋理，搭配不規則髮束走向，散發濃厚Y2K千禧年代的少年氛圍。

高明度亞麻金色搭配立體短碎髮，不僅保留少年感，編輯覺得還多了一絲搖滾男孩般的率性魅力；既有偶像的精緻度，又帶點不刻意修飾的隨性感，難怪一公開便迅速掀起粉絲熱烈討論！

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