高胤禎同款成韓妞運動休閒風新寵兒　從健身房一路紅到日常穿搭

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韓妞運動都在穿什麼？會這樣問當然是因為有了新答案！在Athleisure（運動休閒風）的興起後，近幾年運動服早已不只是健身房專屬單品，也有越來越多女生開始把運動背心、瑜伽褲、運動外套融入日常造型之中，近期以「愛情怎麼翻譯」人氣再度暴漲的高胤禎又有了新代言，也讓韓國品牌XEXYMIX迅速成為許多韓妞的運動新寵。

高胤禎全新代言是這牌

模特兒出身的高胤禎，近年憑藉《Moving 異能》、《還魂》以及 Netflix 新作《愛情怎麼翻譯？》人氣持續攀升，自帶的清冷氣質的她在穿搭造型上也成為許多韓國女生關注的焦點對象之一，近期正式成為韓國運動服飾品牌XEXYMIX的品牌代言人，同款單品也隨之熱賣！

XEXYMIX是什麼品牌？

來自韓國的XEXYMIX，以「Stylish Performance」為核心理念，將機能性與時尚設計結合，不只是瑜伽、重訓或皮拉提斯等運動場合，就連平日逛街、喝咖啡也能直接穿出門，正好呼應近年盛行的Athleisure（運動休閒）風格。

相較於許多歐美運動品牌偏重專業機能，XEXYMIX更著重亞洲女性的穿著需求。品牌以立體剪裁、貼合身形的版型與高彈性機能面料為特色，能修飾腰臀比例，同時兼顧包覆性與活動自由度，因此累積不少忠實支持者。

除了經典瑜伽褲，XEXYMIX的短版運動背心、Bra Top、運動外套與寬褲系列也都是品牌熱門單品。整體配色多以黑、白、灰、奶油色、天空藍等低彩度色系為主，搭配簡潔 Logo 與俐落剪裁，讓運動服不再只是健身裝備，而是能自然融入日常穿搭的一部分，也因此成為近年許多韓妞衣櫃裡不可或缺的運動品牌。

高胤禎同款推薦：

天空藍背心

在本次代言系列中，最吸睛的莫過於高胤禎身穿的天空藍不對稱Logo織帶短版上衣，搭配品牌經典黑標360N瑜伽褲。淡藍色調在夏季特別討喜，同時也能展現韓系運動穿搭一向擅長的清新感。

紅色運動套裝

這套紅色五分褲套裝，透過合身剪裁與飽和色彩，打造兼具力量感與時髦度的運動造型。相較於過去流行的全黑運動服，今年韓國女生似乎更偏向亮色系與柔和色調，也讓運動穿搭變得更有造型感。

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