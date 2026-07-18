連日熱浪高溫怎麼穿？降溫穿搭關鍵　空氣神T、繭型牛仔褲一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

面對台灣盛夏高溫與悶熱氣候，穿得清爽已成為每日課題。UNIQLO以Summer Essentials夏日明星單品為核心，結合AIRism、BRATOP、亞麻材質與多款夏季新品，從機能、色彩到版型，提供兼具舒適、降溫與時尚感的夏季穿搭靈感。

36°C高溫怎麼穿才能真正降溫？

炎炎夏日，一件舒適透氣的T恤就是穿搭關鍵。UNIQLO今年推出多款夏日人氣T恤新色，包含AIRism棉質寬版圓領T恤「空氣神T」的淡奶油黃、霧藍色，以及AIRism條紋T恤全新深棕與墨綠色。新品UNIQLO and JW ANDERSON聯名短版T恤，以修身版型與恰到好處的衣長，透過內外層次、撞色搭配與不同褲裝組合，輕鬆打造清爽又有層次的夏日造型。

台灣夏天悶熱又曝曬，哪些機能單品最值得投資？

面對高溫、濕氣與紫外線，機能服飾成為夏季不可或缺的穿搭選擇。UNIQLO以AIRism、DRY-EX、BRATOP及天然亞麻材質打造完整降溫對策，兼具透氣、快乾與舒適特性，再搭配淺色系單品降低視覺厚重感，不論通勤、戶外活動或旅行，都能保持輕盈自在。

想穿得顯瘦又有比例？今年夏天流行哪些褲裝版型？

除了上身降溫，下身輪廓也是夏季造型重點。

UNIQLO推出UNIQLO：C繭型牛仔褲、輕量休閒長褲、工裝氣球褲、SMART舒適長褲與休閒工裝長褲等多元版型，利用上身俐落、下身放鬆的比例平衡，不僅修飾腿型，也讓整體造型更顯時髦。

如何兼顧防曬、舒適與時尚感？

夏季穿搭不只是穿得少，更講究材質與層次運用。女裝防曬拼色圓領開襟外套以撞色設計增添亮點，美麗諾混紡POLO開襟上衣、棉質條紋澎袖襯衫，以及UNIQLO：C Easy Care柔軟休閒襯衫，都能依照不同場合自由搭配。透過機能面料、輕盈輪廓與清爽色彩，讓降溫與造型同步升級，打造舒適又具個人風格的夏日穿搭。

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