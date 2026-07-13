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安格斯12星座一周運勢7／13-7／19　巨蟹溝通地雷多、獅子人旺情旺

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊3.21～4.20

牡羊這周需要給自己多一點穩定、冷靜的氣場。由於四宮持續在太陽與水逆上沖下洗，與家人之間有點複雜的小糾結的情緒，將使你在感情中變得浮躁不安，單身者水逆期間可能想起舊人或舊曖昧，請先分清楚那是緣分回流，還是你只是想找一個情緒出口。有伴者這周別著用音量證明自己有理，文字溝通、暫停、換個說法，反而更能讓對方聽見你的在意。

【星星教授安格斯 7/13-7/19 星座運勢】牡羊容易思念舊情，處女別急著貼關係標籤

金牛4.21～5.20

行星這周為金牛座帶來的關係考題，很可能從一句話、一則訊息、一場臨時約定開始。太陽與水逆持續卡在三宮同儕宮，與人之間的互動警報連連，得特別當心誤會、傳話失真等情況，好在金星五宮的能量提升，替你補進甜甜的戀愛感，約會、娛樂、打扮、創作都能讓魅力回血，單身者可以放慢腳步，找到兩人之間的VIBE，進展就會突飛猛進。

【星星教授安格斯 7/13-7/19 星座運勢】牡羊容易思念舊情，處女別急著貼關係標籤

雙子5.21～6.20

火星飛進命宮，讓雙子更活躍、更敢表達，這周魅力是有的，但攻擊力也不小（別忘了水逆）。單身者容易因幽默、反應快、話題多而被注意，但你更在意自己有沒有被重視、對方是否真的有心，讓原本淡淡的情愫瞬間灰飛煙滅，感情只是剛開始，還是別想太多啦！有伴者表面嘻嘻哈哈，其實每一句都在試探對方，吵架時總是刺中對方才後悔。

【星星教授安格斯 7/13-7/19 星座運勢】牡羊容易思念舊情，處女別急著貼關係標籤

巨蟹6.21～7.21

巨蟹這周成也命宮、敗也命宮，太陽加持下，你更懂得在適當場合表達自我，也更好親近，然而水星逆行則讓你特別容易誤解別人，也容易被別人誤解；溝通互動地雷多多。單身者魅力並不差，只要沒有太強大的脫單壓力，日常互動就有機會遇到桃花；有伴者這周適合把需求講清楚，但請避開情緒高點，你的敏感不是缺點，但需要被好好翻譯。

【星星教授安格斯 7/13-7/19 星座運勢】牡羊容易思念舊情，處女別急著貼關係標籤

獅子7.22～8.22

獅子要人氣就有人氣，要底氣也能滿滿底氣，這周仍是人旺情旺，單身獅憑著存在感在人群中發光，欣賞你的人著實不少，但別被戀愛腦沖昏頭，好好觀察對方才是重點；有伴者這周就別再用傲嬌或高姿態測試情人的忠誠度，水逆期間訊號本來就容易亂，越耍任性，越容易讓情人對你充滿誤解。

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處女8.23～9.22

處女座的溫柔與理性是你情感上的秘密武器，這周金星來到命宮，讓你不必刻意張揚，也能散發乾淨細膩、讓人放心的吸引力。單身者桃花可能來自朋友、人脈圈或原本熟悉的互動中，你的可靠、體貼與分寸感將被看見；只是水逆都停在人際宮，曖昧節奏忽冷忽熱，有些朋友與戀人之間的界線也可能變得模糊，別急著替關係貼上標籤。

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天秤9.23～10.22

正所謂「愈暗的地方，你愈亮」這周金星躲進第十二宮潛意識宮，秤座感情不一定高調張揚，卻會在某些安靜、私密、只有你們懂的互動裡發光。單身者的緣份有些隱晦，對方不見得大張旗鼓追求你，反而可能是默默關心、低調靠近；有伴的秤別為了維持場面，壓抑真正的感受，真正的優雅，不是我獨自委屈，而是溫柔地說出真心。

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天蠍10.23～11.22

天蠍這周遇到不如己意的人際關係，別只知道轉身離開有話說不出來，練習把視角拉高，才能理解事情的全貌。太陽與水逆都停在第九宮遠行宮，單身者可能被不同背景、不同城市或想法新鮮的人吸引，但別急著把對方過度理想化。有伴者者越想控制，關係越可能進入冷戰或防衛，建議你用清楚但不帶刺的方式說出來，會比鬧情緒更能推進彼此的溝通。

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射手11.23～12.21

射手內心深層的親密宮位被點燃，這周很多關係不能再只靠嘻皮笑臉帶過，特別在感情上，某些過去沒說清楚的心結，都可能浮上檯面。單身者可能被一個神祕、有吸引力的對象勾住，但對方越讓你摸不透，越要放慢速度。有伴者則要小心火星在伴侶宮帶來的火藥味，一對一相處容易因立場不同而爭執，越在乎的人，越值得你放軟語氣溫柔對待。

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摩羯12.22～1.19

摩羯歷經關係上的重考，這周水逆引領你走進「情感暑修」，逼你看清一段關係到底卡在哪裡。有伴者這周最需要放下「我來處理、我來解決」的慣性，對方要的未必是方案，而是先被理解、被聽見，過於理性的提醒，很容易把關心搞成責備。火星落在日常宮位，這周對同事、朋友或合作對象的效率變得沒耐心，建議你把標準溝通清楚，建立共識才能減少磨擦。

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水瓶1.20～2.18

水瓶這周的戀愛運不是沒亮點，但太陽與水逆直衝工作宮，讓你光搞定各種雜事就很忙了，對於人際、感情上的關係連帶變得小驚險，可能因為排程改來改去、訊息漏回、約好的局臨時改期或放鳥，讓朋友覺得被忽略。單身者有機會舒適圈裡遇到聊得來的人，只是還不宜太快定義關係，有伴者則要小心把「真的很忙」說得太理所當然，無形中拉開了彼此距離。

【星星教授安格斯 7/13-7/19 星座運勢】牡羊容易思念舊情，處女別急著貼關係標籤

雙魚2.19～3.20

雙魚這周戀愛能量不弱，順著金星進七宮的腳步，曖昧的情感關係將愈來愈明亮清晰，單身者能以獨特的溫柔與才華魅力點燃桃花；戀愛中的魚座則有機會重新感受到被重視的甜蜜，適合把過去沒有說出口的心意用更柔軟的方式表達出來。值得注意的是火星四宮構成了壓力，家人意見、居住空間、內在安全感或生活瑣事，可能三不五時牽動你的情緒。

【星星教授安格斯 7/13-7/19 星座運勢】牡羊容易思念舊情，處女別急著貼關係標籤

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延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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