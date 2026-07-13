Hello Kitty走進英倫花園！聯名Cath Kidston印花針織提袋、珍珠包美翻

記者鮑璿安／綜合報導

英國生活風格品牌 Cath Kidston 再度以招牌印花說故事，這回攜手 Sanrio 人氣角色 Hello Kitty 推出全新聯名系列，將品牌最具代表性的英倫花卉、復古格紋與拼布元素重新演繹，融合 Hello Kitty 經典紅蝴蝶結與可愛身影，打造一系列兼具設計感與實用性的包款及生活配件，可愛魔力讓人無法抗拒。





▲Cath Kidston × Hello Kitty 聯名系列正式登場，包含聯名包款、托特包、化妝包、生活用品等多元商品 。（圖／品牌提供）





▲Cath Kidston × Hello Kitty 荷葉邊托特包 。（圖／品牌提供）



系列最大亮點在於三款專屬印花設計，其中 Hello Kitty Provence 以 Cath Kidston 經典 Provence Rose 玫瑰花束為靈感，將手繪花卉、粉嫩色調與 Hello Kitty 圖像交織，呈現宛如漫步英國鄉村花園的浪漫景致；另一款 Hello Kitty Scene 則描繪 Hello Kitty 穿梭花園、白色柵欄與蘋果樹間的童話風景，呼應角色誕生於倫敦郊區的設定，讓每一款包都像收藏一幅英倫風插畫。





▲針織小手提袋 。（圖／品牌提供）





▲Cath Kidston × Hello Kitty 環保購物袋附吊飾 。（圖／品牌提供）

包款設計同樣充滿巧思，荷葉邊托特包以柔美皺摺包覆包身，搭配滿版印花與刺繡 Logo，散發復古少女氣息；針織小手提袋則運用立體織紋勾勒 Hello Kitty 輪廓，結合格紋與蝴蝶結元素，兼具溫柔質感與造型亮點。另一款防潑水小手提袋則以紅白格紋包框，搭配 Hello Kitty 漫步花園圖案，無論日常外出或旅行都十分吸睛。除了包款，系列也同步推出環保購物袋、透明收納包、零錢包、毛巾手帕及多功能斜背小包等單品，其中 Hello Kitty 大臉吊飾收納包更可作為包包掛飾，成為畫龍點睛的可愛配件。

同時 ，LeSportsac 今夏再度找來 Hello Kitty 推出全新聯名系列，把大家熟悉的可愛角色，重新收進更適合日常使用的都會包款裡。這回主打限定印花 「Heart to Heart 心語呢喃」，以柔和象牙白作為底色，點綴散落其間的紅色愛心、小蝴蝶結，以及 Hello Kitty 擁抱愛心的經典畫面，整體不走過度甜膩路線，反而在清爽配色中保留一點復古童趣，讓聯名包款看起來更耐看，也更容易融入平日穿搭。

系列最大亮點，是將 Hello Kitty 最具代表性的 紅色蝴蝶結直接變成外掛式吊飾，除了化妝包款之外，多數包型都配上這個細節，讓包包一眼就有記憶點，也多了一層收藏價值。包款選項多元，涵蓋經典斜背包、小型日常兩用包到大尺寸的旅行袋，都延續 LeSportsac 一貫輕量、耐用又好整理的特質，再加上 Hello Kitty 印花與蝴蝶結裝飾，讓原本偏機能取向的包袋，瞬間多了更討喜的少女感。