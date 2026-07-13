容易焦慮的人常出現三個壞習慣！反芻細節、操心不必要的事都是無意義消耗

記者李薇／台北報導 圖／kbsdrama IG

容易焦慮的人，常常不是事情真的已經變糟，而是腦中早一步把所有可能性都演練了一遍，從別人的一句話、還沒發生的狀況到人際互動裡的小細節，都可能被放大解讀，久而久之不只消耗情緒，也會讓自己長期處在緊繃狀態，以下三個習慣，正是焦慮感越來越重的常見原因。

＃不斷反芻讀別人的話



容易焦慮的人，常常會把別人一句無心的話放在心上，反覆思考對方是不是在暗示什麼、是不是對自己不滿，甚至把普通語氣解讀成冷淡或否定，這種過度反芻會讓情緒一直停在同一個問題裡，明明事情已經過去，心裡卻像被卡住一樣，不斷消耗自己的安全感與判斷力。

＃做不必要的操心

焦慮的人很容易提前擔心各種可能狀況，害怕計畫出錯、擔心別人不開心、怕自己表現不好，甚至連還沒發生的問題都先在腦中模擬最壞結果，適度準備可以讓人更安心，但過度操心只會讓身體長期處在壓力狀態，真正該處理的事情還沒開始，自己就已經先被情緒拖累。

＃對人際關係過度敏感

在人際互動裡，容易焦慮的人常常會特別在意別人的表情、語氣與回覆速度，只要對方稍微冷一點、訊息晚回一點，就會開始懷疑是不是自己做錯什麼，這種敏感會讓相處變得很累，也容易把別人的狀態誤認成自己的責任，其實很多時候對方只是忙、累或情緒不佳，未必真的和自己有關。