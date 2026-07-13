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身體出現三個警訊　代表你真的該休息了

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記者李薇／台北報導　圖／kbsdrama IG

生活節奏忙碌，不少人習慣用意志力撐過疲憊，認為只要睡一晚就能恢復，但當壓力與疲勞長時間累積，身體往往會透過情緒與認知能力發出警訊，若近期頻繁出現注意力渙散、暴躁易怒、記憶力下降等情況，可能代表大腦已經超出負荷，需要適度放慢腳步，重新安排休息時間。

▲。（圖／IG）

＃注意力渙散

原本可以順利完成的工作，近期卻總是做到一半就開始放空，閱讀同一段文字好幾次仍無法理解或是頻繁切換手機與工作頁面，都可能是精神疲勞的表現，當大腦缺乏足夠休息時，專注力與判斷力容易下降，此時繼續逼迫自己工作，不僅效率變差，也可能增加出錯機率，適時離開座位、閉眼休息或短暫散步，反而能幫助思緒恢復清晰。

＃遇到小事就暴躁易怒

平時不太在意的小事，最近卻很容易感到不耐煩，甚至因為一句話、一次等待或一點噪音就情緒爆發，可能不是脾氣突然變差，而是身心已經累積太多壓力，當睡眠不足與精神緊繃持續發生，調節情緒的能力也會受到影響，若發現自己常對親近的人失去耐心，可以先暫停對話、整理情緒，避免在疲憊狀態下做出傷害關係的反應。

＃記憶力下降，常忘東忘西

出門忘記帶鑰匙，剛說完的事情轉身就忘或是工作時頻繁想不起原本要做什麼，都可能與過度疲勞有關，當大腦長時間處於資訊過載的狀態，短期記憶與資訊整理能力容易受到影響，這時不必急著責怪自己變得健忘，可以透過書寫待辦事項、減少同時處理多項任務，並且安排充足睡眠，讓大腦有時間消化與整理每天接收到的訊息。

關鍵字：

失眠, 心情, 注意力, 休息

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