養腸別只吃益生菌！營養師揭4大關鍵營養　腸道顧好連心情都受益

記者曾怡嘉／台北報導 （圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

提到養腸，許多人第一時間想到的就是補充益生菌，但其實想維持健康的腸道環境，光靠一項保健食品並不夠。營養師高敏敏指出，腸道不僅負責消化吸收，更與免疫力、代謝、情緒及睡眠等生理機能密切相關，想養好腸道，關鍵在於建立有利好菌生長的飲食與生活習慣。

人體腸道內棲息著大量微生物，當好菌與壞菌維持平衡，有助於消化、維持腸道機能，也會透過「腸腦軸」與大腦互相影響。營養師表示，因此腸道健康不只是排便順不順，更與身體保護力、情緒調節及睡眠品質都有關聯，為此她也推薦4大養腸營養素，跟著吃就沒錯！

1. 發酵食物補充好菌 打造健康菌叢

優格、優酪乳、納豆及康普茶等發酵食物，都可作為日常飲食的一部分，有助於維持腸道菌叢平衡，支持消化與腸道健康。不過營養師提醒，益生菌並非吃越多越好，更重要的是打造適合好菌生長的腸道環境。

2. 多吃膳食纖維 成為好菌的養分

想讓好菌穩定生長，膳食纖維不可少。建議每天攝取至少3份蔬菜、2份水果，並搭配全穀雜糧，提高不同種類纖維的攝取量。膳食纖維有助於增加糞便體積、促進腸道蠕動，也是腸道益菌的重要養分。

3. 補充色胺酸 照顧腸道也兼顧情緒

色胺酸是人體合成血清素的重要原料之一，可從鮮奶、雞蛋、香蕉及豆製品中攝取。營養師表示，由於腸道與神經傳導物質調節有關，均衡攝取含色胺酸食物，再配合規律作息，有助於維持好心情及正常生理機能。

4. 維生素B群 支持代謝與神經運作

維生素B6、葉酸（B9）及維生素B12參與能量代謝，也有助於維持神經系統正常運作。建議可從全穀雜糧、深綠色蔬菜，以及蛋、奶、魚、肉等食物中均衡攝取，作為日常飲食的一部分。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

除了飲食之外，充足飲水、規律運動及穩定睡眠，也是維持腸道健康的重要環節，營養師提醒，養腸並非一蹴可幾，而是每天累積健康飲食與生活習慣，才能打造有利好菌生長的環境。