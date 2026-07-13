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醫美術後快速修護必敷面膜！成分不刺激、保濕力超足

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

醫美能高效快速地改善肌膚問題，已經成為不少人日常管理的例行公事，針對後續持續保濕修護也是至關重要的一環，以免花大錢卻造成反效果，推薦多款適合醫美術後使用的修護型面膜，透過溫和養護讓肌膚可以更加光采亮麗。

＃m̄enom̄eno Fm全能修護面膜，5入（盒），售價799元

▲m̄enom̄eno,寵愛之名,PDRN,嘉丹妮爾,DR.WU,面膜,保濕,醫美,。（圖／品牌提供）

專為敏感肌膚設計的質感文青風保養品牌m̄enom̄eno專注呵護肌膚每個細節，創立之初就以Fm全能修護面膜廣受粉絲喜愛，透過高濃度保濕配方取代防腐劑，更是採用醫療級「EO滅菌」搭載進又日本大廠棉籽絨纖維，較長的纖維不僅可以乘載滿滿精華，更是可降解的環境友善，純素無添加，任何肌膚都能放心使用。

＃寵愛之名 PDRN泌肽水光生物纖維面膜，3片（盒）、售價1170元

▲m̄enom̄eno,寵愛之名,PDRN,嘉丹妮爾,DR.WU,面膜,保濕,醫美,。（圖／品牌提供）

生物纖維面膜因為擁有較高的厚度，可以達到更好的封存性，讓肌膚吸收滿滿養護成分，敷一片15分鐘就可以很有感；針對現在廣受歡迎的護膚成分，寵愛之名也推出PDRN泌肽水光生物纖維面膜，選用微生物BiomePDRN、牛奶外泌體、六胜肽，可以迅速為肌膚密集修護，滋養潤澤。

＃嘉丹妮爾 Plus+極效積雪草修復面膜，6入、售價520元

▲m̄enom̄eno,寵愛之名,PDRN,嘉丹妮爾,DR.WU,面膜,保濕,醫美,。（圖／品牌提供）

MIT的天然植萃保養品牌嘉丹妮爾由專業藥師創立，提供敏弱肌膚溫和有感的養護方案，透過修護力極高的馬達加斯加野生積雪草萃取，搭配專利CICA-EXOSOME積雪草外囊泡，可以啟動肌膚自我防禦力，深層滋潤養護，選用隱形彈力面膜布可以更服貼於臉部肌膚，達到零死角呵護。

【加碼推薦】

＃DR.WU 玻尿酸保濕精華化妝水（經典型），500mL、特價1580元

▲m̄enom̄eno,寵愛之名,PDRN,嘉丹妮爾,DR.WU,面膜,保濕,醫美,。（圖／品牌提供）

想要針對局部濕敷，保濕型化妝水可以說是每個女性都必須擁有的單品，DR.WU經典熱賣玻尿酸保濕精華化妝水推出500ml大容量版，醫美術後狂敷不心疼，更是添加第六代「智慧型玻尿酸水循環科技」，結合日德法三國專利大、小分子、微分子玻尿酸，結合高濃度五重神經醯胺、維他命B3、B5等，迅速保濕補水。

關鍵字：

m̄enom̄eno, 寵愛之名, PDRN, 嘉丹妮爾, DR.WU, 面膜, 保濕, 醫美

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