麗晶精品用「超限量款待魔法」　讓老錢貴客們頻問：我買夠多嗎？

▲麗晶精品黑卡VIP室升級，導入精品聯名午茶、現做花草茶等專屬服務。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著百貨市場競爭日趨激烈，各大購物商場紛紛將目光鎖定高端與忠誠消費族群，透過升級既有的會員制度與硬體空間，打造極具「獨家特色與客製化服務」的頂級VIP貴賓室，以深化頂級會員的專屬禮遇，佼佼者麗晶精品近期升級黑卡 VIP 貴賓室，其中的專屬包廂更是僅有月消費前 10 名的頂級客可進，每月麗晶精品會寄出專屬包廂「邀請函」，接到邀函的貴婦心情極佳，像大廚在等候米其林三星通知一樣。

▲黑卡貴賓室推出專人桌邊現泡的花草茶，與國外三星餐廳同等級。

麗晶精品：極限量客製化服務，成為美麗的入場券

台北老錢地標麗晶精品，近期針對年消費達 180 萬元的黑卡貴賓室進行全面升級。業者透過材質、燈光與家具陳設的優化，營造出更具質感與私密性的空間氛圍，並首度導入全新的桌邊服務。貴賓室不僅每季精選主題鹹點，並提供與精品品牌聯名的精緻甜點、現做飲品，將購物休憩時光轉化為富有儀式感的專屬享受。

▲Chaumet攜手台北晶華酒店上庭酒廊，推出期間限定 「皇家蜂韻」下午茶，以品牌經典蜜蜂圖騰為靈感，將食材融入蜂蜜呈現，也在VIP室提供。

而貴賓室內更規劃了一間僅供當月消費前10名顧客預約的「專屬包廂」，包廂內陳列多款藝術作品，寬敞空間可讓受邀貴婦攜伴 6 至 8 人進場，並提供專屬 VIP 管家服務。不論是舉辦慶生會、母親節派對，或是享受私密貴婦午茶都有專人處理，會員皆能向館內所有餐廳點菜，甚至可要求精品品牌送至包廂內供挑貨購物，據悉不少常客都會問自己本檔期或本月「是否有達到門檻？」

麗晶精品結合晶華酒店，提供私密空間、頂級臥房、高端餐飲與精品購物一條龍服務，以深度品味與高度客製化的專屬款待，提供貴婦們私密且多樣化的獨家服務，藉由獨家的深度黏住核心客群。

▲微風信義全新打造Diamond Lounge。

微風信義：極奢Diamond Lounge改裝亮相，每日限量精緻體驗

微風信義全新打造的「Diamond Lounge」近期改裝亮相，以明亮、開闊且時尚的設計語彙，與微風廣場 VIP 室的沉穩優雅風做出區隔。主打家具皆為專屬量身訂製，並自美國知名照明品牌引進多盞璀璨水晶吊燈以提升質感，勾勒出優雅從容的氛圍。

微風信義 Diamond Lounge 專為微風鑽石卡（單日消費滿 100 萬元或當年度累計滿 500 萬元）及琉金卡會員打造，預計每日限量接待 20 組，以極高的稀缺性確保尊榮感。餐飲服務也主打獨家特色，預計推出每月定期更新內容的會員專屬套餐，開幕首波推出米其林必比登推薦的「心潮飯店」，未來更規劃VIC會員專屬名人講座、精品鑑賞會、限量新品預覽及預購體驗活動，以獨家活動全方位強化主顧客與商場之間的黏著度。

▲新光三越金卡貴賓廳。

新光三越：金卡首創一對一專屬服務顧問

台灣最大連鎖百貨新光三越去年 10 月起也修改升級會員制度，首度在橘卡、貴賓卡、銀卡與頂級黑卡之間，新增「金卡會員」級別（單月消費達60萬元，或銀卡會員效期內累積消費滿60萬元可申請），鎖定高端消費族群，首創一對一專屬服務顧問，從新品推薦到禮品選購，提供即時訊息與購物建議。

此外也於館內設立金卡會員專屬貴賓廳，提供每日可使用 1 小時的專屬休憩空間，並備有迎賓飲品與時尚刊物，每月可免費停車 16 小時、單筆滿 100 元可享 1.5 倍點數、生日點數雙倍送，以及新光影城與 skm online 專屬折扣等，新光三越試圖透過更細緻的分級與專屬空間服務，牢牢抓住中高階的常客實力。





縱觀麗晶精品、微風信義與新光三越的最新布局，可以看出台灣頂級百貨在寵愛忠誠客的策略上，已從過往單純的「硬體空間提供」進化為「獨家軟實力的競逐」。麗晶精品的管家包廂點餐、挑貨服務，以及新光三越首創的一對一專屬服務顧問，皆強化了實體通路才能做到的細膩人際款待與高度隱私環境。