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「明明是自己答應的，卻越做越委屈」 　5個方法教你停止內耗

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記者曾怡嘉／台北報導　圖／翻攝自FB/tvN drama

明明是自己答應的事情，最後卻越做越委屈，甚至忍不住抱怨、期待別人體諒？其實，真正讓人疲憊的往往不是付出，而是沒有看見自己的選擇。透過5個方法建立健康界線，減少內耗，也避免讓委屈變成情緒勒索。

1. 分清楚「我願意」還是「我不得不」

做一件事之前，不妨先問自己一句：「如果沒有人期待，我還會願意做嗎？」如果答案是願意，就盡量不要一邊付出、一邊抱怨；如果答案是否定的，也別急著勉強自己，可以誠實表達能力和時間限制。

▲▼別越做越委屈！5個方法教你停止內耗 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

2. 自己做的選擇，就別一直翻舊帳

很多委屈，來自於事後不斷提醒別人：「我當初為了你做了多少。」但真正成熟的關係，不是靠計算付出維繫，而是理解每一次幫忙都是自己的選擇，若心裡一直放不下，反而容易讓彼此都感到壓力。

3. 不要期待別人讀懂你的委屈

有些人習慣把需求藏在心裡，希望對方主動發現，當期待落空，就覺得失望。與其讓別人猜，不如清楚表達自己的感受與需求，坦白溝通，比累積情緒後爆發，更能減少誤會。

▲▼別越做越委屈！5個方法教你停止內耗 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

4. 學會拒絕，不代表自私

很多人害怕說「不」，是擔心被討厭。但健康的人際關係，應該容得下拒絕，當自己的時間、能力有限時，適時說明原因、婉拒請求，是尊重自己，也是尊重對方。

5. 別讓委屈變成情緒勒索

心理學中的情緒勒索，通常是指利用愧疚、恐懼或責任感，試圖影響他人的選擇。例如經常說「我都是為了你」「如果不是因為你，我就不用這麼辛苦」，這類話語容易讓對方背負不必要的心理壓力。與其用委屈換取理解，不如直接說出自己的需求，彼此更容易找到平衡。

關鍵字：

健康界線, 情緒勒索, 人際關係, 學會拒絕, 心理健康

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