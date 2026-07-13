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去除油膩感的夏日美肌天菜！奢華4倍岡維拉玫瑰、韓國牛奶外泌體洗臉也養膚

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏天想去除肌膚的油膩感，恰到好處的清潔絕對體感上清爽很多，除了透過較低的水溫、搭配適當的產品也很重要，可以更好的調理膚況，甚至達到療癒效果，近期就有不少值得推薦的肌膚洗護，可以針對需求挑選喜歡的單品。

＃奢華首選：迪奧 精萃再生玫瑰潔顏乳，150ml、售價3850元

▲迪奧,basiik,Kevin,BRIGIN,PDRN,清潔,卸妝,美妝。（圖／品牌提供）

迪奧旗下頂級養膚精萃再生系列，擁有獨家岡維拉玫瑰萃取，可以幫助肌膚滋養抗老，這次全面升級的潔顏乳更是添加4倍濃度，簡直就是養膚級洗面乳，天鵝絨般乳霜質地，小小一顆就可以起出超綿密泡沫，淡雅玫瑰香氣更是讓洗臉成為高貴享受，深層潔淨同時留下柔嫩膚觸。

＃敏感肌推薦：basiik 微生平衡溫和淨潤卸妝水，200mL、售價680元

▲迪奧,basiik,Kevin,BRIGIN,PDRN,清潔,卸妝,美妝。（圖／品牌提供）

美妝專家Kevin以高規格低敏標準，無添加 SLS／SLES、MI／MCI、Paraben防腐劑等，全新打造微生平衡溫和淨潤卸妝水，經典極淨因子搭配植萃潔淨卸妝系統，並且結合韓國專利牛奶外泌體與積雪草胞外體，在溫和帶走臉部彩妝的同時，達到保濕水潤的效果。

＃潮流派必用：BRIGIN PDRN膠原澎潤雙效洗面乳，售價990元

▲迪奧,basiik,Kevin,BRIGIN,PDRN,清潔,卸妝,美妝。（圖／品牌提供）

PDRN是時下最紅的保養成分，因能賦予肌膚飽滿水光感而大受歡迎，BRIGIN則將其添加到全新的PDRN膠原澎潤雙效洗面乳之中，搭配膠原蛋白、玻尿酸、雪絨花、多重氨基酸等，細緻泡沫可以包覆臉部髒污油脂，快速沖淨僅留下彈潤水感的膚況。

關鍵字：

迪奧, basiik, Kevin, BRIGIN, PDRN, 清潔, 卸妝, 美妝

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