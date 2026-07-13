到天梭表快閃店看「冠軍車衣」！環法自行車賽特別錶面盤是超酷瀝青紋

▲環法自行車賽是每年7月盛事，賽期23天。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

最近除了熬夜看進入4強的世界盃足球賽、剛結束的溫布敦網球錦標賽，還有年度盛事環法自行車賽（Tour de France）正在進行中，身為環法自行車賽官方指定計時夥伴的TISSOT（天梭表），在台北101打造了環法賽限時快閃店，從入口處的冠軍黃衫、冠軍車手同款自行車，到特別版腕錶，店內還有101個迷你的車手剪影裝飾，欣賞腕錶的同時，能徹底感受這場重要賽事的熱血氛圍。

▲天梭表環法賽限時快閃店展示冠軍黃衫及冠軍車手同款自行車。



▲天梭表在台北101打造的環法賽限時快閃店，融合環法賽黃黑色調。



▲店內陳列櫃下方裝飾著車手剪影。

賽期長達23天的環法自行車賽每年夏季舉行，今年賽事為7月4日至7月26日，是多個賽段的累積制比賽，每站結束，累積總時間最短，也就是速度最快的車手，便在下一站穿上黃衫，代表著榮譽。天梭表快閃店入口處展示著從法國空運來台的冠軍黃衫，以及由義大利傳奇品牌Colnago打造、要價63萬元的2024、2025環法賽總冠軍車手同款車，供近距離欣賞。

▲TISSOT PR100環法賽特別版腕錶，底蓋鐫刻環法賽Tour de France標誌，搭配快拆錶帶設計，14,300元。



▲TISSOT全新PR100環法賽特別版腕錶，錶盒內側層裝飾疊環法雄峰的剪影與精確海拔。

天梭表全新推出的PR100環法賽特別版腕錶，採用錶徑40毫米黑色PVD噴砂錶殼、防眩光藍寶石水晶鏡面，以及鐫刻環法賽標誌的錶圈，面盤以瀝青紋理呼應賽道，搭配脈搏計刻度與象徵環法經典配色的黃黑漸層秒針，底蓋鐫刻環法賽Tour de France標誌，特別版套組搭配黑黃色NATO錶帶及全黑橡膠錶帶，快拆式設計方便自由切換風格。

PR100自行車款腕錶顯得斯文，面盤為自行車鏈節紋理，錶圈內側則鐫刻自行車手身影，有兩種錶徑供選擇，40mm為全銀色調，34mm則為金色PVD時標與指針，皆搭配灰白配色NATO錶帶，帶有運動風又適合日常都會生活，相當容易搭配。

▲TISSOT PR100自行車款石英腕錶，後底蓋鐫刻自行車車手剪影圖案，錶徑有40mm、34mm兩種尺寸，9,500元。

此外，天梭表與1952年創立於義大利特雷維索 (Treviso) 的頂級自行車品牌Pinarello攜手，推出聯名腕錶，將瑞士製錶專業與義大利高性能工程技術融為一體，腕錶採用鍛造碳纖維錶殼，以及源自其車架工程哲學的非對稱輪廓設計，打造兼具性能與佩戴舒適性的時計，而且是天梭表少見的左手錶，更顯獨特。

▲TISSOT與義大利頂級自行車品牌Pinarello推出聯名錶款，全台限量50只，52,500元。



▲義大利頂級自行車品牌以Pinarello原廠塗料，製作聯名錶的極光藍秒針。



▲透視後底蓋可見瑞士官方天文台認證，搭載Powermatic 80自動上鍊機芯，具80小時動力儲存，黑色橡膠快拆錶帶底部飾有自行車鍊條紋理。

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