哈蘭德背DG全新大包凱旋歸國！抱著「浣熊標本」成最狂機場造型

記者鮑璿安／綜合報導

挪威國家隊在2026美加墨世界盃寫下隊史新頁，首度闖進8強，全隊13日返抵國門受到球迷熱烈歡迎。其中以7顆進球勇奪金靴的「魔人」哈蘭德（Erling Haaland），除了球場表現亮眼，機場穿搭同樣成為鎂光燈焦點。他以一身率性運動風現身，肩上拎著 Dolce & Gabbana 剛於今年6月米蘭男裝週發表的全新 Sicily 帆布托特包，低調展現精品品味。





▲哈蘭德背著Dolce & Gabbana Sicily 大包，另一手抱著浣熊標本回挪威。（圖／達志影像／美聯社）

哈蘭德當天以黑色連帽上衣搭配寬鬆長褲與白色運動鞋，延續他一貫簡潔俐落的休閒風格，沒有多餘配件，反而將焦點留給肩上的大型托特包。這款 Dolce & Gabbana Sicily 以米白帆布為主體，結合酒紅色鱷魚壓紋皮革飾邊與提把，透過異材質拼接營造鮮明對比，經典 Sicily 包型也因放大比例更顯氣勢，兼具旅行機能與時尚質感。

不過真正讓現場媒體與網友忍不住多看兩眼的，並非精品包，而是哈蘭德另一手抱著的特殊「伴手禮」。他從美國德州帶回一隻抱著威士忌酒瓶的浣熊標本，果然是迷因製造機哈蘭德，意外成就這趟返國行最有記憶點的畫面。