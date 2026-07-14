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SEVENTEEN DK化身最迷人棒球少年！驚喜代言「台灣服飾品牌」帥照曝光

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記者鮑璿安／綜合報導

中信兄弟宣布推出全新品牌計畫 「BROTHERS SPACE」，將棒球文化延伸至服飾，更驚喜邀來南韓人氣男團 SEVENTEEN 成員 DK（李碩珉） 擔任品牌代言人，熱騰騰釋出首波形象照，只見他以招牌陽光笑容與清爽氣質，詮釋台灣品牌服飾，一舉一動讓粉絲們好心動。

▲▼ SEVENTEEN DK化身最迷人棒球少年 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ SEVENTEEN DK化身最迷人棒球少年 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ SEVENTEEN DK化身最迷人棒球少年 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲中信兄弟宣布推出全新品牌計畫 「BROTHERS SPACE」，將棒球文化延伸至服飾，更驚喜邀來南韓人氣男團 SEVENTEEN 成員 DK（李碩珉） 擔任品牌代言人。（圖／品牌提供）

「BROTHERS SPACE」一口氣打造 Brothers、Baseline、B.D、BOLD ERA 四大服飾支線，身為台灣全新服飾品牌，此次由DK演繹的Baseline系列，他換上多套充滿夏日感的Look，其中一套以天空藍條紋短袖襯衫外搭白色T恤，下身搭配深藍短褲與白色球鞋，清新的藍白配色呼應棒球場意象，散發韓系男孩最受歡迎的Clean Fit風格。Baseline系列最大的亮點，在於把棒球元素藏進服裝細節，從球場幾何線條、壘包概念以及棒球縫線汲取靈感，透過剪裁、拼接與輪廓設計，將原本屬於運動場域的符號轉化為日常服飾語言。

▲▼ SEVENTEEN DK化身最迷人棒球少年 。（圖／記者鮑璿安攝）

品牌也透露拍攝當天，私下熱愛棒球的DK一拿起道具球便自然擺出投球姿勢，他也特別分享：「棒球最迷人的就是團隊合作，這點跟 SEVENTEEN 的團魂一模一樣！在球場或舞台，只有互相扶持，才能呈現最棒的演出。」而BROTHERS SPACE首間實體門市也即將在台北東區登場，讓粉絲們可以零時差入手DK同款。

同時，南韓近年掀起一股塗鴉藝術熱潮，由人氣插畫藝術家組合 INAPSQUARE 創立的潮流品牌 ooowl，憑藉辨識度極高的黑白手繪線條與療癒笑臉圖案，在韓國吸引大批潮流迷收藏。今夏品牌攜手藝術家推出 「INAPSQUARE期間限定快閃店」，同步展開「ooowl 夏日踢恤季」，把畫布上的創作延伸到服飾與生活選物，不必飛首爾，就能在台北東區一次感受韓系文創魅力。

▲▼ 韓國爆紅塗鴉藝術INAPSQUARE快閃台北　笑臉T恤、後背包必收 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓國爆紅塗鴉藝術INAPSQUARE快閃台北　笑臉T恤、後背包必收 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓國爆紅塗鴉藝術INAPSQUARE快閃台北　笑臉T恤、後背包必收 。（圖／品牌提供）

▲INAPSQUARE期間限定快閃店將於7月4日至8月8日登場，「ooowl 夏日踢恤季」則一路展至8月30日，今夏想感受韓國街頭藝術魅力，不妨把握這波限定展期。（圖／品牌提供）

關鍵字：

中信兄弟, DK, SEVENTEEN, BROTHERSSPACE, 棒球風

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