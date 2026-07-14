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微風南山之夜7／24登場　2PM張祐榮現身走星光紅毯

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▲微風南山之夜7／22登場。（圖／業者提供）

▲微風南山之夜7／24登場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

7 月份「微風南山之夜」將於 7／24 下午 6 點登場，今年以「City of Desire」為主題，邀請韓團 2PM 成員張祐榮現身星光紅毯，還有韓綜《天機試煉場》四柱命理師 Pie 老師駐點，提供限量會員命理分析。活動預購期從 7／9 至 7／26 展開，祭出最高 19.6% 回饋，滿額還能憑券現抵。

▲微風南山之夜7／22登場。（圖／業者提供）

因應微風南山之夜「City of Desire」主題概念，當晚規劃多樣限定活動，包括韓綜《天機試煉場》的四柱命理師 Pie 老師，提供限量的專屬四柱命盤解析體驗，提供預約會員探索個人運勢，現場還規劃有「Dress Code」主題時尚企劃，邀請大家穿著符合主題風格的造型，並由彩妝師游絲棋進行穿搭評選，同時安排街拍攝影師 Ian 捕捉時尚畫面。現場還有「台版金宣虎」宇光與「台版宋江」Johnson 現身互動，並設有閃亮刺青貼體驗及巨大版人生四格拍照區體驗。

▲微風南山之夜7／22登場。（圖／業者提供） ▲微風南山之夜7／22登場。（圖／業者提供）

▲LOEWE Puzzle 漸層祖母綠色鱷魚皮迷你款肩背手提包，價格店洽；Acne Studios Camero party肩背包，售價62,000元。

而 7／9 至 7／26 預購回饋也正式開跑，會員消費珠寶／3C 滿 3 萬元送 15,000 點（價值 1,500 元）；購買國際精品／生活家電單筆消費滿 1 萬元送 1 萬點；流行名品單筆消費滿 5,000 元送 5,000 點；香氛保養單筆消費滿 3,000 元送 3,000 點。

▲微風南山之夜7／22登場。（圖／業者提供）▲微風南山之夜7／22登場。（圖／業者提供）

▲Chloé 淺藍透膚短洋裝，價格店洽；MaxMara 玫瑰金WHITNEY包，價格店洽。

且今年同步推出「貴賓加碼抵用券」優惠，指定櫃位消費達指定門檻即可直接現抵，高級珠寶及 3C 商品單筆消費滿 30萬元最高現抵 3,300 元；國際精品／流行名品／生活家電單筆消費滿 30 萬元最高現抵 3,900 元；香氛保養單筆消費滿 50,000 元最高現抵 700 元，使用聯名卡還可享特殊加碼優惠。

▲微風南山之夜7／22登場。（圖／業者提供）

▲和牛47 經典套餐 卯月 (牛) ，推薦價3,880元，憑南山之夜憑證內用消費即贈「清酒」乙杯。（禁止酒駕，未滿18歲請勿飲酒）

 活動當天餐廳也推專屬優惠，憑南山之夜憑證至和牛 47 內用消費經典套餐卯月（牛）送贈清酒一杯；MIRAWAN 晚間限定套餐贈送氣泡酒一杯；UMAMI 金色三麥尊享套餐點購四套，即贈送 6 吋照片客製蛋糕。

▲微風南山之夜7／22登場。（圖／業者提供）

▲UMAMI金色三麥 尊享套餐 推薦價1,680元起，點購四套尊享套餐送 6吋照片客製蛋糕。 （禁止酒駕，未滿18歲請勿飲酒）

新光三越自 7／9 至 8／13 推出不限日、不限店、不限線上線下的《夏天卡利 HIGH 就是購划算》檔期 ，攜手 11 間指定銀行與超過 6000 家品牌，祭出最高 7% 的 skm points 點數回饋，正好迎來化妝品、名品早秋新款，還有父親節送禮需求，全部採購通通享回饋。

▲新光三越《夏天卡利HIGH》7／9 起全台登場。（圖／業者提供）

▲新光三越《夏天卡利HIGH》7／9 起全台登場。（圖／業者提供）

《夏天卡利HIGH 就是購划算》檔期 7／9 正式開跑，活動期間持 11 大指定銀行信用卡單卡刷卡滿 1 萬元以上就享回饋 4％、消費滿 6 萬元回饋 5％、滿 30 萬元回饋 6％ skm points，若使用行動支付 skm pay 任一單筆達 3,000 元以上，還能再加碼 1%，堆疊出最高 7% 回饋 。

除累積消費之外，還針對持 skm pay 綁定台新聯名卡再加碼，從 7／9 至 7／10 活動首二日，單筆刷滿 3,000 元送 2,000 點 skm points；7／9 至 7／19 首 11 日期間，持新光三越聯名卡單筆刷滿 8,000 元送 2,000 點。持 11 大指定銀行信用卡單筆刷 8,000 元，限量加贈 1,500 點。

▲新光三越《夏天卡利HIGH》7／9 起全台登場。（圖／業者提供）

▲「最佳划手闖關賽」活動期間，持卡利High指定銀行信用卡不限金額消費，即可獲得法國設計品牌 LEXON 攜手美國當代藝術大師 Jeff Koons 推出的限量聯名款「LEXON X JEFF KOONS Balloon Dog 藍芽」抽獎資格。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

微風南山, 張祐榮, 命理分析, 回饋優惠, 餐廳折扣, 微風之夜, 新光三越

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