今夏話題穆勒鞋盤點！Rosé同款PUMA、復古風AUTRY懶人時髦穿搭必備

記者鮑璿安／綜合報導

夏天的流行關鍵詞一直都離不開「穆勒鞋（Mules）」，近年來連運動、流行品牌都紛紛推出穆勒鞋型，將經典球鞋重新演繹成更輕鬆百搭的設計。由於一穿即走的方便性質讓人很難抗拒，兼具涼鞋的清爽與休閒鞋的包覆感，輕鬆營造毫不費力的高級鬆弛感。以下就盤點多雙今夏的話題款式，一起來揭曉！

Rosé同款PUMA SPEEDCAT MULE 穆勒鞋





▲PUMA這回再為經典 Speedcat 注入全新面貌，推出全新 SPEEDCAT MULE 穆勒鞋，NT$2780 。（圖／品牌提供）

PUMA這回再為經典 Speedcat 注入全新面貌，推出全新 SPEEDCAT MULE 穆勒鞋，保留 Speedcat 標誌性的流線輪廓，將後跟俐落削去，轉化為更輕鬆隨性的穆勒鞋型。鞋面採用高級皮革打造，搭配細緻褶皺設計，讓原本帶有賽車基因的鞋款多了一分柔和氣質；無鞋帶設計結合前掌彈性鬆緊帶，不僅提升穿脫便利性，也讓整體造型更顯輕盈俐落。

Birkenstock（勃肯鞋）也注入浪漫芭蕾舞魂





▲ScalaPink NT$16,580 。（圖／品牌提供）





▲Birkenstock X Repetto - Opéra ，NT$15,780 。（圖／品牌提供）

Birkenstock（勃肯鞋）攜手法國芭蕾舞鞋品牌Repetto推出全新聯名系列，將德國品牌擅長的人體工學足床，結合Repetto源自舞蹈世界的輕盈美學。以芭蕾平底鞋延伸而來的Scala則是甜美派首選，圓頭鞋型、雙細帶與蝴蝶結設計，讓勃肯鞋多了芭蕾舞鞋般的柔軟線條，推出Icon Pink與Black兩色。Opéra延續BIRKENSTOCK經典Boston木屐鞋概念，透過Repetto視角重新演繹，加入可拆卸長版柔軟綁帶，可纏繞腳踝如舞者足尖絲帶，鞋緣以細膩織帶滾邊，前方點綴蝴蝶結，在日常隨性與芭蕾浪漫之間自由切換。

PEDRO Dee 麂皮穆勒鞋 波希米亞風細節最吸睛





▲Dee 麂皮穆勒鞋 - 沙色麂皮NT$ 2,990 。（圖／品牌提供）

PEDRO全新 Dee 麂皮穆勒鞋 以柔和沙色麂皮打造鞋身，搭配鞋面綁帶設計與木質、藍色串珠點綴，將大地色調融合波希米亞元素，在簡約輪廓中增添度假氛圍。低跟穆勒版型兼顧舒適與造型感，無論搭配亞麻長裙或丹寧褲，都能展現自然率性的夏日風格。

AUTRY 復古球鞋變身穆勒更有型





▲WINDSPIN 穆勒休閒鞋NT$ 11,280；穆勒麂皮休閒鞋NT$ 7,250。（圖／品牌提供）



以美式復古球鞋聞名的 AUTRY，將品牌經典輪廓重新詮釋成穆勒鞋。WINDSPIN 延續跑鞋流線造型，後跟改採開放式設計，並以皮革與織布異材質拼接，保留濃厚復古運動感，同時提升穿脫便利性。另一款 Medalist 穆勒鞋 則從1980年代網球鞋汲取靈感，將標誌性鞋型化為後踩設計，粉色麂皮搭配天然橡膠大底，散發柔和復古氣息，兼具舒適與日常百搭魅力。

adidas Originals SAMBA OG Mule 話題神鞋再進化





▲SAMBA OG 穆勒鞋NT$3,290 。（圖／品牌提供）

紅遍全球的 SAMBA OG 今年也推出穆勒版本，保留經典T字鞋頭、焦糖色橡膠大底與三線Logo，最大的不同在於後跟改為挖空設計，鞋面加入網布材質提升透氣性，讓經典足球鞋搖身一變成為夏季最具話題性的懶人鞋款，兼具復古街頭與清爽機能感。

H&M 樂福鞋與穆勒鞋一次擁有





▲H&M則以樂福鞋為藍本推出穆勒鞋，方正鞋楦搭配綁帶細節 。（圖／品牌提供）



H&M則以樂福鞋為藍本推出穆勒鞋，方正鞋楦搭配綁帶細節，鞋面運用皮革與麂皮拼接，兼具學院風與法式優雅。後踩設計保留正式感，同時提升穿著便利性，十分適合作為上班與日常穿搭的百搭鞋款。

CHARLES & KEITH 蝴蝶結草編鞋一秒穿出法式感





▲蝴蝶結草編穆勒鞋 NT$ 1,790。（圖／品牌提供）

喜歡芭蕾風穿搭的人，不妨鎖定 CHARLES & KEITH，品牌以草編鏤空鞋面結合細緻蝴蝶結裝飾，推出多款奶油白、粉膚、焦糖與黑色選擇，輕盈編織紋理提升透氣度，也讓整體更具度假氣息。柔和色調搭配裙裝或丹寧單品，都能展現甜而不膩的法式優雅。

ASICS GEL-1130 Mule 跑鞋變穆勒掀運動風潮





▲ASICS SPORTSTYLE則將經典 GEL-1130 跑鞋大膽改造成穆勒鞋，NT$3,280 。（圖／品牌提供）

ASICS SPORTSTYLE則將經典 GEL-1130 跑鞋大膽改造成穆勒鞋，保留招牌鞋面結構與GEL緩震科技，並以後跟挖空設計提升透氣性與便利性，完美結合機能與潮流。此次推出經典黑、質感灰、大地棕三種配色，黑銀撞色充滿未來感，灰色簡約百搭，大地棕則散發沉穩層次，無論搭配運動褲、西裝褲或丹寧，都能輕鬆打造今年最流行的Athflow穿搭。