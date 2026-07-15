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職場最討厭的主管星座Top 3！第一名根本細節魔人　什麼事都要管

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▲▼ 星座 。（圖／翻攝自IG tvn）

▲職場最討厭的主管星座Top 3。（圖／翻攝自IG tvn）

記者鮑璿安／綜合報導

不少人都說，離職原因不是工作，而是主管。其實每位主管都有不同的管理風格，有人喜歡放手授權，有人則習慣事事掌控。從星座性格來看，有些星座天生責任感強、要求高，雖然出發點是希望團隊更好，卻也容易在無形中帶給部屬壓力。以下盤點最常被認為「最有主管威嚴，也最容易讓員工有壓力」的三大星座。

Top 3：牡羊座

牡羊座主管最大的特色就是「快」，做決策快、執行速度快，也希望團隊能跟上自己的節奏。他們不喜歡拖泥帶水，更討厭開會沒有結論，因此遇到反應慢、做事猶豫的員工，很容易直接表現出不耐煩，甚至當場指出問題。雖然牡羊座通常沒有惡意，也願意衝第一線與團隊一起解決困難，但說話過於直接、情緒來得快去得也快，常讓部屬來不及消化就已經開始下一個任務。長期下來，員工容易處於高壓狀態，總擔心自己一個動作慢了，就會被主管「盯上」。

Top 2：魔羯座

魔羯座向來是職場上的實力派，對自己要求高，對團隊自然也不會鬆懈。他們重視紀律、流程與成果，希望每件事情都按照計畫完成，因此經常扮演「高標準主管」的角色。即使部屬已經完成任務，魔羯座仍可能提出更多修正建議，認為「還可以更好」。對他們而言，挑毛病不是否定，而是希望作品更加完善，但這樣的管理方式卻容易讓員工失去成就感，認為自己無論怎麼努力都很難獲得肯定。如果又遇到不善於表達鼓勵的魔羯主管，團隊更容易因缺乏正向回饋而逐漸失去工作熱情。

Top 1：處女座

處女座主管追求完美幾乎是眾所皆知，他們對細節有極高敏感度，一份簡報、一封Email，甚至一個標點符號，都可能成為重新修改的原因。他們習慣親自確認每個流程，希望所有事情都做到滴水不漏，因此經常反覆檢查、要求修正。雖然這樣的管理方式能大幅降低失誤率，也讓團隊品質維持一定水準，但部屬卻可能因此感到缺乏信任，甚至做任何事情都變得小心翼翼，深怕哪個細節沒有做好又要重來。久而久之，工作效率反而可能因過度要求而下降，也讓處女座成為不少人心中「最有壓迫感」的主管代表。

關鍵字：

星座, 主管, 牡羊座, 摩羯座, 處女座

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