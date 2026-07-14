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GU變高級了！新設計師「精品級首作」搶先看　氣球外套、寬牛仔褲必入手

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記者鮑璿安 ／綜合報導

日本服飾品牌GU正式翻開全新篇章，由曾任Marni創意總監、擁有Prada十年設計資歷的Francesco Risso接任創意總監後，在眾多時尚迷期盼之下，終於揭曉了首個2026秋冬系列的真實面貌！新系列跳脫過往單一穿搭思維，以品牌名稱源自日文「自由（Jiyū）」為核心精神，Minimal、Classic、Playful、Utility、Sport、Cozy六大生活風格，打造精品級的設計感，系列將自7月下旬起陸續推出。

▲▼GU 。（圖／品牌提供）

▲▼GU 。（圖／品牌提供）

▲▼GU 。（圖／品牌提供）

▲GU創意總監Francesco Risso上任後首個2026秋冬系列開啟品牌全新篇章。（圖／品牌提供）

不同於以往依照單一流行趨勢推出系列，本季以生活場景出發，從極簡俐落、復古經典、繽紛玩味，到戶外機能等構築完整衣櫥。Francesco Risso表示，「服裝最大的魅力，在於陪伴人們生活，因此設計必須兼顧日常實穿、舒適自在，同時保留創造力與個人特色。」

▲▼GU 。（圖／品牌提供）

▲女裝Baby外套_$1290。（圖／品牌提供）

▲▼GU 。（圖／品牌提供）

▲女裝保暖織紋圓領T恤_$390 。（圖／品牌提供）

▲▼GU 。（圖／品牌提供）

▲女裝Balloon仿皮外套_$1690。（圖／品牌提供）

▲▼GU 。（圖／品牌提供）

▲超寬版牛仔褲_$990。（圖／品牌提供）

六大風格中，以GU Classic最具秋冬代表性，系列重新詮釋1970年代復古學院風，以暖棕色調、細格紋、西裝輪廓與皮革包款打造懷舊氛圍。其中推薦的Baby外套，採用俐落短版剪裁搭配細緻格紋面料，略帶圓弧的衣襬修飾比例，既能搭配寬褲展現率性感。本季另一亮點則是Balloon仿皮外套，以柔軟仿皮材質打造蓬鬆立體輪廓，寬大的連帽設計結合收束袖口與下襬，讓整體線條更具份量感，同時保有輕盈穿著體驗，也呼應GU Minimal系列強調的簡潔現代感。

▲▼GU 。（圖／品牌提供）

▲女裝3D Barrel leg錐形牛仔褲_$990。（圖／品牌提供）

▲▼GU 。（圖／品牌提供）

▲多色帆布運動鞋_$590。（圖／品牌提供）

機能風格Utility則推薦全新的女裝3D Barrel Leg錐形牛仔褲，利用立體弧形褲管與Barrel輪廓創造自然份量感，從臀部延伸至褲腳形成流暢曲線，預測開賣後會是爆款牛仔褲之一。此外，Playful系列運用鮮豔色彩、格紋與圓點圖案碰撞出活潑層次；Sport則從80、90年代運動服汲取靈感，以亮色拼接和寬鬆剪裁打造復古街頭感；Cozy則透過柔和粉彩與舒適材質，為居家與外出之間取得平衡。

同場加映

日本原宿街頭文化代表品牌 WEGO 終於登台了！首間實體店選在西門町誠品生活武昌店 4 樓， 等於把日本年輕人熟悉的流行節奏，復古校園風、甜酷Y2K幾乎零時差搬進台灣，早就話題不斷。這次最值得先鎖定的單品，毫無懸念就是海外首發、也是台北限定販售 的 「點點蕾絲綁帶手提包」。WEGO把日本近年超熱門的「推活文化」帶進台灣，把原本用來展示徽章、娃娃與偶像周邊的 痛包 概念，翻成更適合日常穿搭的甜酷版本。設計上以今年高熱度的點點元素為靈感，搭配手繪感細節與蕾絲綁帶，整體有種可愛卻不過分甜膩的「慵懶感點點」氛圍，裝入娃娃更加可愛，內部隔層也採可拆卸設計，能依需求在 3 格到 1 格 間自由切換，兼顧展示、收納與實用性。

▲▼WEGO 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲▼WEGO 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲直擊包款配件十分好買 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼WEGO 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

關鍵字：

GU, 秋冬系列, Francesco, Risso, 牛仔褲

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