85度C限時兩天「任選2杯99元」　限定8款茶飲一杯50元有找

▲85度C推世足決賽優惠。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著世足熱潮迎來最後決戰，85 度 C 宣布於 7／18 至 7／19 限定兩天推出限時雙重優惠，祭出旗下限定 8 款夏季最受歡迎的人氣水果茶飲提供 2 杯 99 元特價，平均每杯不到 50 元。星巴克 DREAM PLAZA 旗艦店也推出轉播活動，想熱鬧一下不妨深夜到訪一起聚HIGH。

85 度 C 因應世足賽即將進入高潮，從 7/18 至 7/19 推出「2 杯 99 元」限定優惠，民眾致電購買指定 8 款人氣茶飲，任選 2 杯特價 99 元。參與活動的品項原價介於 55 元至 65 元之間 ，消費者可以隨心自由搭配，兩杯最高現省 31 元，準備揪友開喝啦。

優惠指定茶飲品項包含冬檸小紫蘇、蜜桃烏龍、蜜桃多多、椪柑翡翠、荔枝烏龍、葡萄凍烏龍、初露多多綠、蘋香檸檬烏龍，單杯售價均 55 元起。除了飲品優惠，也邀請大家一起預測賽事，消費者至官方 Facebook 粉絲團的指定貼文留言預測本屆的冠軍隊伍，並在門市結帳時出示手機的留言預測畫面，就能以 68 元的優惠價格，加購原價 80 元的雪藏生乳燒 2 入。

▲星巴克7／5起提供世足賽轉播。（圖／業者提供）

迎接開幕一周年，「星巴克典藏DREAM PLAZA台北」因應熱血球賽，自 7／5 起推出 Coffee Wave 系列活動，全面轉播 16 強賽事，把原本舒適的典藏咖啡空間延伸至深夜與清晨時段，還變身為熱鬧的應援主場。

特別運用六樓標誌性的山形客席區，層層展開的灰色階梯與草皮草地視覺，搭配綠色的「GO! GO! TEAM STARBUCKS」大型應援背板與特製的足球造型椅，加上信義區最大室內觀賽螢幕，營造出宛如身處體育場看台的沉浸式劇場感。

此外還特別規劃「進球時刻咖啡應援」，只要現場賽事出現進球，門市就會限量提供小杯咖啡試飲，讓不眠夜的空氣中除了歡呼聲，還能同步滿溢咖啡香。