鹹酥雞怎麼點才不胖？炸物熱量排行榜一次看　雞排竟不是最胖

▲吃鹹酥雞其實挑選有技巧。（圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／綜合報導

看球賽少不了鹹酥雞，但同樣一袋炸物，熱量可能相差超過500大卡。營養師高敏敏分享，百頁豆腐、臭豆腐等多孔食材更容易吸油，反而雞排、雞腿屬於優質蛋白質來源，教你掌握5個點餐技巧，享受美食也能減少負擔。

為什麼有些炸物熱量特別高？營養師高敏敏表示，像百頁豆腐、臭豆腐等食材，本身具有許多孔洞，下鍋油炸時容易吸附大量油脂，就像海綿一樣，因此熱量也跟著提高。此外，薯條、地瓜條、小雞塊等切得較細小的炸物，因為與熱油接觸面積增加，在相同重量下通常也會吸收更多油脂，熱量自然容易超標。

許多人認為雞排一定比其他炸物更胖，但營養師指出，若撇開油炸方式不談，雞排、雞腿本身屬於優質蛋白質來源，能增加飽足感，也是維持肌肉的重要營養素，若希望降低熱量，可選擇去皮、減少裹粉，整體油脂攝取也會相對減少。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#想吃炸物沒負擔？掌握5個技巧

1. 吃之前先吸油

可利用廚房紙巾吸去表面多餘油脂，減少部分油脂攝取。

2. 胡椒鹽少一點

調味粉含鈉量較高，建議減少用量，有助於降低鈉攝取。

3. 搭配高纖水果

可搭配奇異果、芭樂、鳳梨等水果，補充膳食纖維，增加飽足感。

4. 多點一份蔬菜

像青花菜、四季豆、青椒等都是不錯的搭配，有助於增加蔬菜攝取。

5. 少配含糖飲料、啤酒

不少人熱量超標，並非只有炸物，而是再搭配手搖飲或酒精飲品，整體熱量因此大幅增加。

營養師提醒，減重或控制體態並不代表完全不能吃鹹酥雞，而是要留意食用頻率與份量。若本身有高血脂、高血壓、脂肪肝、心血管疾病風險，或正處於體重控制階段，更應適量食用油炸食物，並維持均衡飲食。