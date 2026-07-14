fb ig video search mobile ETtoday

鹹酥雞怎麼點才不胖？炸物熱量排行榜一次看　雞排竟不是最胖

>

▲▼營養師教吃鹹酥雞。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲吃鹹酥雞其實挑選有技巧。（圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／綜合報導

看球賽少不了鹹酥雞，但同樣一袋炸物，熱量可能相差超過500大卡。營養師高敏敏分享，百頁豆腐、臭豆腐等多孔食材更容易吸油，反而雞排、雞腿屬於優質蛋白質來源，教你掌握5個點餐技巧，享受美食也能減少負擔。

為什麼有些炸物熱量特別高？營養師高敏敏表示，像百頁豆腐、臭豆腐等食材，本身具有許多孔洞，下鍋油炸時容易吸附大量油脂，就像海綿一樣，因此熱量也跟著提高。此外，薯條、地瓜條、小雞塊等切得較細小的炸物，因為與熱油接觸面積增加，在相同重量下通常也會吸收更多油脂，熱量自然容易超標。

許多人認為雞排一定比其他炸物更胖，但營養師指出，若撇開油炸方式不談，雞排、雞腿本身屬於優質蛋白質來源，能增加飽足感，也是維持肌肉的重要營養素，若希望降低熱量，可選擇去皮、減少裹粉，整體油脂攝取也會相對減少。

▲▼營養師教吃鹹酥雞。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#想吃炸物沒負擔？掌握5個技巧

1. 吃之前先吸油

可利用廚房紙巾吸去表面多餘油脂，減少部分油脂攝取。

2. 胡椒鹽少一點

調味粉含鈉量較高，建議減少用量，有助於降低鈉攝取。

3. 搭配高纖水果

可搭配奇異果、芭樂、鳳梨等水果，補充膳食纖維，增加飽足感。

4. 多點一份蔬菜

像青花菜、四季豆、青椒等都是不錯的搭配，有助於增加蔬菜攝取。

5. 少配含糖飲料、啤酒

不少人熱量超標，並非只有炸物，而是再搭配手搖飲或酒精飲品，整體熱量因此大幅增加。

營養師提醒，減重或控制體態並不代表完全不能吃鹹酥雞，而是要留意食用頻率與份量。若本身有高血脂、高血壓、脂肪肝、心血管疾病風險，或正處於體重控制階段，更應適量食用油炸食物，並維持均衡飲食。

關鍵字：

鹹酥雞, 炸物, 熱量, 減重, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

不是相愛就能結婚！3種人「不適合步入婚姻」勉強在一起更容易受傷

不是相愛就能結婚！3種人「不適合步入婚姻」勉強在一起更容易受傷

身體出現三個警訊　代表你真的該休息了

身體出現三個警訊　代表你真的該休息了

為什麼優秀的人反而更難脫離單身？3個問題導致找不到合適的人

為什麼優秀的人反而更難脫離單身？3個問題導致找不到合適的人

人緣就是好！最容易遇見貴人的TOP 5星座　第一名機會自己找上門 GU變高級了！新設計師「精品級首作」搶先看　氣球外套、寬牛仔褲必入手 今夏穿搭必收一雙運動穆勒鞋　ROSÉ同款、ASICS復古跑鞋進化版台灣開賣 哈蘭德背DG全新大包凱旋歸國！抱著「浣熊標本」成最狂機場造型 焦慮的人最不需要聽到3種安慰！「不要想太多」真的1秒讓人崩潰 容易焦慮的人常出現三個壞習慣！反芻細節、操心不必要的事都是無意義消耗 朋友多但常覺得孤單的三大星座！TOP 1習慣展現開朗一面　很少人能真正懂他

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面