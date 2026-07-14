2026誠品動漫祭8／1登場　「萬部漫畫陣容」20家主題限定店打破次元壁

▲誠品動漫季8月登場，集結萬部漫畫規模，圖為合成示意圖，以下同。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品書店「2026誠品動漫祭」將於 8／1 至 9／30 回歸，主打集結台、日、韓逾萬部漫畫作品，並在北中南打造 20 家主題 IP 限定店，包括韓漫《全知讀者視角》主角團身影、《葬送的芙莉蓮》集章冒險，或《我的英雄學院》6 米高的經典名場景通通能滿足，參展商品更祭出全面 85 折起的特惠，粉絲們準備踩點啦。

今年動漫祭在北中南不同門市各祭出亮點，《全知讀者視角》的主角群進駐誠品生活新店 4F 紅廳，並在誠品 R79、捷運敦化店、新店門市提供套色印章供漫迷蒐集；《葬送的芙莉蓮》則從恆春限定店、培桂堂限定店到誠品 R79 規劃冒險路線，提供超大紀念集章讓粉絲沿途收藏。

熱血漫畫《排球少年》的賽事場景在誠品 R79 還原，另高雄大遠百店也設有角色牆。《我的英雄學院》讀者在中友店可看到高達 6 米的經典場面展示。其他還有《NANA》、《極樂街》、《難以承受的悸動是戀愛嗎？》、《指尖相觸，戀戀不捨》等名場面打卡區，讓各類作品的粉絲都能在不同門市找到共鳴。

此外，全球首場《排球少年！！排球援！！》桌遊在 8／15 於誠品 R79 與高雄大遠百店舉辦，遊戲結合 9 支隊伍、53 位人氣選手，考驗粉絲對角色的瞬間辨識度。松菸誠品表演廳也將在 9／19 舉辦《日本動畫交響音樂會—宮崎駿と新海誠篇》，攜手高雄市管樂團演奏《龍貓》、《魔女宅急便》、《你的名字》等 10 部作品的音樂，7／24 前購票可享早鳥 8 折優惠。

誠品表示，會員在活動期間單筆消費滿 399 元，即可獲得獨家的雷射紙卡盲抽組（款式隨機），包含《進擊的巨人》、《一百公尺》、《患上不出道就會死的病》與《皎潔深宵之月》等熱門作品。在實體書店購書，還能拿到期間限定的台漫主題平口袋，以及《十月堂舊書事》主題收據。

除了誠品動漫祭，全球經典角色《小熊維尼》也迎來 100 週年，「小熊維尼 友你相繪」快閃店即日起在松山文創園區登場，展出百畝森林場景，並集結台日人氣插畫家推出全新風格周邊，也是暑假不可錯過的打卡熱點。

「小熊維尼 友你相繪」100 周年限定快閃店於 7／10 至 10／11 在台北松山文創園區展出，採免費入場。展區包含繪本造型拱門與百畝森林場景，特別邀請台灣插畫家「黃阿瑪的後宮生活」、「咻咻熊」、「KINGJUN」，以及日本插畫家「nagano」、「Honobono」、「Lommy」、「Mojiji」與「卡納赫拉」共同參與，以獨特風格重新詮釋維尼與好朋友。

現場推出超過 300 款全新商品，包含陽光照射會浮現影子的感光TEE、疊疊馬克杯、互動金屬徽章、毛巾繡明信片，以及經典絨毛玩偶、香氛絨毛吊飾與不同造型的粒粒公仔等。另外設計了巨型繪本燈箱抽獎，每抽 350 元，有機會獲得千元以上的精美好禮，店內不限金額消費可隨機獲得限量「小熊維尼箴言」消費禮。

業者表示，單筆消費滿 1,000 元，可獲得限定「壓克力拼圖」，坐落於椰林大道的「小熊維尼主題拍照房」，在 7／9 至 7／30 期間完成拍照打卡，有機會獲得每日限量 30 張的免費插畫家繪本風格拍貼。