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為什麼總是喜歡上不喜歡自己的人？可能不是眼光差　而是陷入這3種心理模式

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記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

有些人明明渴望一段穩定的感情，卻總是被冷淡、疏離或無法回應自己的人吸引，反而面對真心靠近的對象提不起興趣，這種狀況不一定只是運氣不好，也可能與過去的情感經驗、自我價值感以及對愛情的想像有關，當不確定感被誤認為心動，就容易反覆投入得不到回應的關係。

▲。（圖／IG）

1.把忽冷忽熱誤認成心動

對方偶爾主動、偶爾消失，會讓人不斷猜測他的心意，這種不確定感容易放大情緒，使人把焦慮、期待與患得患失誤認為喜歡，越難得到回應，反而越想證明自己有能力讓對方改變，最後迷戀的可能不是這個人，而是追逐與等待的過程。

2.習慣用付出證明自己值得被愛

有些人在關係中總是主動討好、照顧對方，希望透過更多付出換來肯定，當對方不喜歡自己時，反而更容易激起征服欲，認為只要自己夠好、夠體貼，就能讓對方回心轉意，但真正健康的感情，不需要靠不斷委屈與證明，才能換到基本的在乎。

3.對安全穩定的關係感到陌生

若過去習慣了情緒起伏較大的互動，面對一個穩定、真誠又願意表達的人，反而可能覺得平淡、沒有火花，因為熟悉的未必是健康的，有時人會下意識重複過去的情感模式，選擇讓自己緊張與不安的對象，直到重新理解，真正的喜歡不一定讓人患得患失，也可以是安心、自在與被尊重。

關鍵字：

戀愛, 感情, 戀情

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