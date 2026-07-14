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焦慮的人最不需要聽到3種安慰！「不要想太多」真的1秒讓人崩潰

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記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

當一個人陷入焦慮時，真正需要的往往不是立刻被說服放下，而是有人願意理解他的不安，陪他慢慢整理情緒，有些話看似是在安慰，實際上卻可能讓對方覺得自己不被理解，甚至更加自責，以下三種安慰方式，最好避免隨口說出。

▲。（圖／IG）

1.「不要想太多」

焦慮並不是說停止就能停止，當對方腦中充滿擔心與最壞想像時，常常是身心都處於自我難以控制的失序之中，一句「不要想太多」，容易讓人覺得自己的感受被忽略，比起要求他立刻放下，不如先問他最擔心的是什麼，讓情緒有被說出口的空間。

2.「這根本沒什麼」

每個人承受壓力的程度不同、自身成長經驗也不一樣，對你而言只是小事，對焦慮中的人卻可能是一道難以跨越的關卡，直接否定事情的嚴重性，不僅無法讓人安心，還可能使對方懷疑自己是不是太脆弱，陷入更加難以自拔的低谷，適度承認他的不舒服，反而更能帶來安全感。

3.「你要正面一點」

焦慮的人通常不是不知道要樂觀，而是當下很難控制情緒，急著要求對方正向思考，可能變成另一種壓力，讓他覺得連難過都不被允許，真正有幫助的陪伴，是告訴他不用急著振作，可以先休息一下，再一起想辦法處理眼前的問題。

關鍵字：

焦慮, 心靈, 成長

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