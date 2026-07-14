「輕硬裝、重軟裝」無痛裝潢越來愈流行　4大隱藏優勢告訴你

▲重軟裝的居家風潮正在慢慢興起。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

過去總習慣把大筆預算砸在木作、天花板、一整面頂天立地的固定系統櫃上，然而近年來居家佈置悄悄吹起了一股「輕硬裝、重軟裝」的風潮。越來越多人在規劃新家或改造舊屋時，決定減少繁複的硬體施工，轉而將預算投資在移動式家具、設計感燈飾、地毯與窗簾上。

為什麼「重軟裝」漸漸成為主流？除了讓荷包少失血，重軟裝的佈置邏輯，其實更貼近現代人多變的生活節奏，首先繁複的木作、拆牆與油漆工程，工期長且投資昂貴，預算可以先省。第二，生活是會變動的。今年需要的居家辦公角落，兩年後可能因為家庭成員增加而需要調整。移動式家具讓空間擁有極高彈性，今天可以是溫馨的閱讀角，明天稍微挪動沙發，就能騰出空間當瑜伽伸展區。

第三點「家」應該是個人品味的延伸。挑選一盞別緻的復古立燈、鋪上一塊帶有獨特織紋的地毯，或是隨季節更換不同材質的窗簾。這種「自己動手做」的過程，就像是在空白畫布上塗鴉，比直接複製設計師的3D圖更有成就感。最後，固定式的木作櫃一旦做下去，搬家時是帶不走的，一盞經典的設計師燈具、一張坐感極佳的設計單椅、或是高質感的純毛地毯，不論你搬到哪裡，它們都能跟著你展開新生活。

無痛改造 3 步驟

步驟一：留白基礎硬裝，定下「百搭基調」

執行軟裝的前提，是硬裝要盡可能單純、乾淨。牆面與地板選擇中性、溫暖且耐看的顏色（如乳白色、暖沙色或淺木色地板），當作背景。捨棄過多的固定展示櫃，僅在必要處如玄關、廚房規劃基礎的隱藏式收納，把視覺焦點留給後續的軟裝。

步驟二：投資「靈魂大件」，錨定空間重心

在空白的空間裡，需要幾件視覺焦點來壓住氣場。建議將主要預算優先投資在舒適的沙發，或是一盞經典的燈飾，造型獨特的吊燈或能營造角落氛圍的暖光立燈，空間質感立刻提升。

步驟三：運用「織品與配件」堆疊層次

利用地毯、窗簾和抱枕，為空間注入溫度與個性。可用地毯或地墊劃分區域，不僅能在視覺上定義出「聚會區」，還能增添不同的視覺體驗。也可以選擇透光不透人的紗簾或亞麻窗簾，讓自然光柔和地灑落，瞬間拉滿居家氛圍感。