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真正做到零粉感又隱形暗沉！日本「妝前乳取代法」肌膚水潤自帶透明感

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

近年妝容主流趨勢越來越講求輕透感，彷彿沒有上妝的零粉感最為當到，但台灣女性普遍肌膚蠟黃、暗沉，要做到完全沒有遮蓋，確實難以提升整體質感，日本就流行使用潤色妝前乳來打造出近乎素顏的透亮美肌，運用自然的校色技巧讓膚質超細嫩之餘，也可以同時修飾黯淡狀況，以下就盤點多款妝效水感好用又有防曬係數的單品，一瓶搞定繁複程序。

＃資生堂 怡麗絲爾膠原亮妍多效美肌乳，35ml、售價1150元

▲資生堂,怡麗絲爾,嬌蘭,make up for ever,fwee,妝前乳,潤色,防曬,。（圖／品牌提供）

資生堂旗下鑽研40多年膠原蛋白養膚的怡麗絲爾，可以說是用過口碑一致好評的系列，其下經典的「小金管」膠原彈潤多效美肌乳更是用過回不去，2026年終於再度誕生全新「蜜桃小金管」膠原亮妍多效美肌乳，淡淡的蜜桃發色一抹光速校正暗沉，完全不用擔心死白色差，水潤手感越塗越上癮，簡直護膚品等級，SPF50+、PA++++更是防禦力滿分，再也不需要瓶瓶罐罐。

＃嬌蘭 提洛可美肌裸膚霜，售價2280元

▲資生堂,怡麗絲爾,嬌蘭,make up for ever,fwee,妝前乳,潤色,防曬,。（圖／品牌提供）

嬌蘭旗下超好入手的提洛可彩妝系列，以自然裸肌感打造出輕盈質感的底妝產品，小小一瓶採用90%極高比例自然來源成分，不僅兼具SPF 20、PA+++的日常防曬效果，水感質地也可以迅速幫助肌膚潤色修飾，加上紫雛菊精粹萃取同時修護舒緩肌膚，散發自信光澤。

＃MAKE UP FOR EVER 第一步玫瑰水感防曬乳，30ml、售價1600元

▲資生堂,怡麗絲爾,嬌蘭,make up for ever,fwee,妝前乳,潤色,防曬,。（圖／品牌提供）

具有潤澤同時又不會過於黏膩感，MAKE UP FOR EVER第一步玫瑰水感防曬乳絕對是首選，即使乾性肌膚也能輕鬆解決緊繃問題，打造出具有保濕感的肌底，而且比起旗下多色彩的機能型妝前乳，這款擁有極致貼膚的自然提亮效果，完全看不出妝感卻巧妙將膚色提升一階，簡直是心機美肌必備神器。

＃fwee Spa光澤UV提亮妝前乳，售價660元

▲資生堂,怡麗絲爾,嬌蘭,make up for ever,fwee,妝前乳,潤色,防曬,。（圖／品牌提供）

韓、日上市立刻熱賣到斷貨的Spa光澤UV提亮妝前乳其水潤質地廣受粉絲喜愛，總共推出水光款、柔光款兩種，其中前者特別適合乾性肌膚使用，帶有粉米色的修飾效果，一抹直接打造透亮的肌膚質感，搭載SPF50+、PA++++的高防曬係數，一抹輕鬆擁有水光感韓妞肌。

關鍵字：

資生堂, 怡麗絲爾, 嬌蘭, make up for ever, fwee, 妝前乳, 潤色, 防曬

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