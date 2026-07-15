損友的4大指標　揪出身邊「假面好友」一個都嫌多

▲損友一個都嫌太多，時間寶貴不要浪費。（圖／達志示意圖）

記者蔡惠如／綜合報導

一個人在人生道路上會有數不清的相遇，而「友誼」是心靈上不可或缺的元素，然而人有千百種，且與對方關係的連結與交流也是，年紀越大，越能明白知己難尋，有時候真心朋友只剩下一兩個，坦白說這也就夠了，時間是越來越珍貴的，浪費自己生命的「損友」最好一個都不要有，有4個重點可以幫你判斷。

只會錦上添花

有一種交際的人，只會在你人生順利的時候出現，熱情的邀你吃飯、提供你賺錢機會或聊八卦，而在你受到挫折或是稍微不順的時候，就找不到人，不然就是沒時間，這種人只看眼前利益，對他沒價值就放一邊，最好不要出現在你面前。

請人幫忙，態度理所當然

還有一種人就是天生認為你該幫他，不然就是「小氣」、「沒肚量」，這種人不知道成長過程中，哪個環節出了問題，導致他的道德觀非常低落，舉例像是出國旅遊，會要你帶酒、大型物品的那種人，而且一副理直氣壯的樣子，好像之前他有幫你扛過冰箱回來，只為自己著想，就別想不開硬是要跟他交流。

只會比較，從不誇讚

感覺上好像小朋友般小家子氣，事實上即便是出社會，這種人也非常多，喜歡受到別人稱讚，卻總是貶低身邊的人，從來不會明言的誇讚朋友，也不會從他口中獲得任何鼓勵，人之所以能夠優秀，是因為懂得欣賞、激勵對方，大家一起成長，老擺出「我比你強，過得比你好」，從這處拿到優越感的人，只會一直失去人心，是很可悲的。

從不主動交流

確實友誼就是一種交流，也不是說一定要多頻繁，但至少會一來一往，有些人從來不主動問你最近過得如何？新工作還好嗎？從一開始到現在，只有你先開頭他才回兩句，只有你開約他才說ＯＫ，代表他對你的友誼需求非常低，其實真正的好友不需常常見面，甚至3、5年見一次也很可以，但偶爾的交流代表他在乎你這朋友，還是必須的。