fb ig video search mobile ETtoday

損友的4大指標　揪出身邊「假面好友」一個都嫌多

>

朋友,購物,逛街,旅行,閨蜜,好友,知己,。（圖／達志示意圖）

▲損友一個都嫌太多，時間寶貴不要浪費。（圖／達志示意圖）

記者蔡惠如／綜合報導

一個人在人生道路上會有數不清的相遇，而「友誼」是心靈上不可或缺的元素，然而人有千百種，且與對方關係的連結與交流也是，年紀越大，越能明白知己難尋，有時候真心朋友只剩下一兩個，坦白說這也就夠了，時間是越來越珍貴的，浪費自己生命的「損友」最好一個都不要有，有4個重點可以幫你判斷。

只會錦上添花
有一種交際的人，只會在你人生順利的時候出現，熱情的邀你吃飯、提供你賺錢機會或聊八卦，而在你受到挫折或是稍微不順的時候，就找不到人，不然就是沒時間，這種人只看眼前利益，對他沒價值就放一邊，最好不要出現在你面前。

請人幫忙，態度理所當然
還有一種人就是天生認為你該幫他，不然就是「小氣」、「沒肚量」，這種人不知道成長過程中，哪個環節出了問題，導致他的道德觀非常低落，舉例像是出國旅遊，會要你帶酒、大型物品的那種人，而且一副理直氣壯的樣子，好像之前他有幫你扛過冰箱回來，只為自己著想，就別想不開硬是要跟他交流。

只會比較，從不誇讚
感覺上好像小朋友般小家子氣，事實上即便是出社會，這種人也非常多，喜歡受到別人稱讚，卻總是貶低身邊的人，從來不會明言的誇讚朋友，也不會從他口中獲得任何鼓勵，人之所以能夠優秀，是因為懂得欣賞、激勵對方，大家一起成長，老擺出「我比你強，過得比你好」，從這處拿到優越感的人，只會一直失去人心，是很可悲的。

從不主動交流
確實友誼就是一種交流，也不是說一定要多頻繁，但至少會一來一往，有些人從來不主動問你最近過得如何？新工作還好嗎？從一開始到現在，只有你先開頭他才回兩句，只有你開約他才說ＯＫ，代表他對你的友誼需求非常低，其實真正的好友不需常常見面，甚至3、5年見一次也很可以，但偶爾的交流代表他在乎你這朋友，還是必須的。

關鍵字：

損友, 友情, 人際關係, 朋友, 生活知識

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

職場最討厭的主管星座Top 3！第一名根本細節魔人　什麼事都要管

職場最討厭的主管星座Top 3！第一名根本細節魔人　什麼事都要管

85度C限時兩天「任選2杯99元」　限定8款茶飲一杯50元有找

85度C限時兩天「任選2杯99元」　限定8款茶飲一杯50元有找

長痘別再一直摸！5個NG習慣害痘痘反覆冒　很多人每天都在做

長痘別再一直摸！5個NG習慣害痘痘反覆冒　很多人每天都在做

鹹酥雞怎麼點才不胖？炸物熱量排行榜一次看　雞排竟不是最胖 為什麼優秀的人反而更難脫離單身？3個問題導致找不到合適的人 真正做到零粉感又隱形暗沉！日本「妝前乳取代法」肌膚水潤自帶透明感 人緣就是好！最容易遇見貴人的TOP 5星座　第一名機會自己找上門 Mrs. GREEN APPLE代言抗UV太陽眼鏡　《數碼寶貝》聯名掀童年回憶 損友的4大指標　揪出身邊「假面好友」一個都嫌多 不是相愛就能結婚！3種人「不適合步入婚姻」勉強在一起更容易受傷

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面