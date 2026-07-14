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蛋糕口味1號護唇膏、庫洛魔法使吊飾鏡都生火！聯名美妝限量發售快手刀搶

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

台灣人生活離不開手搖飲，每天喝上一杯已經是不少人的例行公事，也吸引不少美妝跨界聯名，讓喝飲料也能美美的！像是怡麗絲爾蜜桃小金管就與抿茶合作、思波綺也與發發打造聯名飲品，最近契爾氏不僅推出限量口味鮮奶油生日蛋糕」的1號護唇膏，更是攜手大茗設計「雲朵奶蓋蘋果玉露青」限定手搖，點單就能拿到專屬杯套，甚至價值1280元的豪華好禮。

▲怡麗絲爾,思波綺,契爾氏,Milk Bar,INTEGRATE,手搖,庫洛魔法使,聯名,跨界。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

藥房起家的契爾氏與紐約知名甜點店Milk Bar聯名研發，以繽紛甜點作為靈感發想，軟綿海綿蛋糕、濃郁香草鮮奶油霜的口感，結合經典1號護唇膏變身「鮮奶油生日蛋糕限量版」，香甜氣味搭配上乳木果油乳液的包覆感，完美復刻香甜蛋糕的美味。慶祝全新限量單品的發售，與大茗本位製茶堂合作聯名雲朵奶蓋蘋果玉露青，至專櫃購買限量組合就可以免費喝。

▲怡麗絲爾,思波綺,契爾氏,Milk Bar,INTEGRATE,手搖,庫洛魔法使,聯名,跨界。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

雖然不是與手搖品牌合作，但是跨界聯名同樣吸睛的就是INTEGRATE在今年夏季也與人氣動漫庫洛魔法使首次結合，推出4款不同組合的可愛美妝，最值得擁有絕對是鏡面壓克力吊飾組合，以魔法卡、魔法陣設計的小鏡子，掛在包包超夢幻，前者搭配「黑色」超順手抗暈染眼線膠筆、後者則是搭配「棕色」眼膠筆，讓人超想全包。

▲怡麗絲爾,思波綺,契爾氏,Milk Bar,INTEGRATE,手搖,庫洛魔法使,聯名,跨界。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

▲怡麗絲爾,思波綺,契爾氏,Milk Bar,INTEGRATE,手搖,庫洛魔法使,聯名,跨界。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

另外，身為庫洛魔法使中主要角色的「小可」與死對頭黑貓斯比，以Q版形象躍上舒芙蕾粉撲，簡直療癒到不行，搭配光透素裸顏美肌UV乳組合販售，上妝絲毫不費力；最後一組則是光透素裸顏蜜粉餅&小紅盒粉盒結合聯名款水晶貼紙雙入組，可以自由打造專屬粉盒，創造獨一無二的時髦補妝蜜粉。

▲怡麗絲爾,思波綺,契爾氏,Milk Bar,INTEGRATE,手搖,庫洛魔法使,聯名,跨界。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

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怡麗絲爾, 思波綺, 契爾氏, Milk Bar, INTEGRATE, 手搖, 庫洛魔法使, 聯名, 跨界

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