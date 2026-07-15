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試開箱／螺鈿般的細緻光澤！專屬夏季的透氣感彩妝　乳霜打亮超貼膚必收

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

SUQQU的彩妝向來質地跟顏色都不會讓人失望，在2026年以傳統工藝「螺鈿」為靈感，將宛如貝殼偏光的細密光澤與透明感融入到彩妝之中，其經典的晶采盈緻眼彩盤展現出低調的通透感，淡雅的發色度卻不會過於飽和，運用閃爍的亮片帶來波光粼粼的眼妝效果，是非常適合夏季、給人透氣感的妝容。

SUQQU,1028,彩妝,美妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

延續靈感主題，在這次推出的多款夏季彩妝之中，最讓人驚艷的就是液態打亮「晶采潤色顏彩液」，具有豐盈感的乳霜質地加上綿密細緻的閃粉，塗抹到雙頰非常貼膚，而且不會帶走原本的底妝，雖然視覺上看起來好像會過於誇張，但上臉卻絲毫不顯毛孔，反而顯露出很自然的光澤，是絕對必帶的限量之作。

SUQQU,1028,彩妝,美妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

SUQQU,1028,彩妝,美妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

而這季更是全新推出之前不曾上市的晶采韻妍唇彩液，因整體妝容都呈現出光燦的閃亮，所以在唇妝以更為低調的霧面妝效設計，質地也是延續其一貫的豐潤，宛如慕斯般的絲柔塗抹上雙唇也不會感覺到乾燥緊繃，甚至可以作為頰彩來使用也絲毫不違和，同時搭配長效持妝處方，比起過去的作品可以維持較長的妝容表現。

SUQQU,1028,彩妝,美妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

1028在今年夏季也推出新色的水霧交融澎潤腮紅膏，一盤就擁有水光與霧光兩種不同質地的頰彩，可以單擦也能混搭，打造出氛圍感的底妝風格，膏狀配方能創造比起粉狀更為融膚的妝效，兩款限定新色也分別在不同的藥妝通路上市。

SUQQU,1028,彩妝,美妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

關鍵字：

SUQQU, 1028, 彩妝, 美妝

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