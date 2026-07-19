鬼塚虎全球最大旗艦店在東京新宿　四層樓高Tiger Yellow外觀成新地標

▲Onitsuka Tiger鬼塚虎於東京新宿的全球最大旗艦店外觀。（Onitsuka Tiger提供）



圖文／鏡週刊

日本時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎位於東京新宿的全新旗艦店正式開幕，不僅是品牌全球規模最大的旗艦店，更以「Vertical Narrative（垂直敘事）」為設計核心，透過材質、色彩與空間層次，融合日本工藝、義大利設計美學與當代都市能量，打造沉浸式品牌體驗。

全新旗艦店共四層樓，占地約556坪（1,837平方公尺），完整匯聚品牌三大系列，包括重新演繹經典鞋款的Heritage、與米蘭時裝週同步發表的高級時裝Contemporary，以及高端正裝系列THE ONITSUKA，一次呈現品牌完整產品線。

建築外觀以品牌標誌性的Tiger Yellow為主色，搭配極簡線條與工藝細節，成為新宿最新城市地標；店內則依不同樓層規劃特色空間，並首度設置品牌娛樂互動體驗區，讓消費者在購物之餘，也能深入感受Onitsuka Tiger的品牌文化與設計理念。

▲一樓的黑色地坪與溫潤的Giallo Siena大理石相互映襯，演繹品牌標誌性的黑黃美學。（Onitsuka Tiger提供）

▲二樓以黑色水磨石構築主要空間，搭配黃色細節點綴，透過光影變化營造富有律動的場域。（Onitsuka Tiger提供）

▲三樓是日式東方靜謐的殿堂，以Rosso Lepanto大理石、霧面黃銅與髮絲紋不鏽鋼交織出豐富的材質層次。（Onitsuka Tiger提供）

▲夾層的空間設有品牌首座娛樂互動空間，提供獨一無二的購物體驗。（Onitsuka Tiger提供）

Onitsuka Tiger Shinjuku 鬼塚虎新宿旗艦店 地址: 1-3F, 11-26 Shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 營業時間: 11:00 – 20:00

更多鏡週刊報導

曾號稱亞洲最大旗艦店 H&M證實年底收攤「原因曝光」市場人士揭背後關鍵

西門町潮牌球鞋旗艦店驚傳「永久歇業」！房東降價20萬急招租 網哀：開車45分鐘來竟變空屋

周興哲避談兵役與侵權新聞 鬼塚虎旗艦店開幕分享小白球桿數