Mrs. GREEN APPLE代言抗UV太陽眼鏡　《數碼寶貝》聯名掀童年回憶

記者曾怡嘉／綜合報導

迎接夏日，不少眼鏡品牌紛紛推出新品搶攻市場，眼鏡市場宣布推出全新抗UV太陽眼鏡，並邀請日本人氣樂團Mrs. GREEN APPLE擔任代言人；小林眼鏡則攜手人氣動畫《數碼寶貝》，推出35款聯名鏡框，從機能到設計都充滿話題。

眼鏡市場宣布推出全新「抗UV太陽眼鏡」，即日起於全台「眼鏡市場」門市及官方網站正式發售，本次特別邀請日本超人氣知名樂團 Mrs. GREEN APPLE 擔任代言人，全新電視廣告以Mrs. GREEN APPLE成員配戴「抗UV太陽眼鏡」漫步的畫面拉開序幕，隨後，藤澤涼架對眼前的絕美景色發出讚嘆，若井滉斗與大森元貴則向天空伸出手臂，當三人重逢並熱烈擊掌的那一刻，藍天瞬間倒映於地面，呈現極具張力的視覺效果。

▲大森元貴戴的是這款。

廣告搭配Mrs. GREEN APPLE的夏日經典名曲《青與夏》（青と夏），並以「太陽是我們的夥伴。」為主打標語，完美呈現成員們享受夏日時光的燦爛笑容。整體畫面感染力十足，令人不禁也想抬頭，一同感受藍天與陽光的陽光活力。

《數碼寶貝》是不少七、八年級生共同的熱血童年記憶，作品中關於勇氣、友情、希望與搭檔間的深厚羈絆，至今仍深植人心，小林眼鏡這次攜手《數碼寶貝》推出聯名眼鏡系列，本次合作緊扣原作「進化與陪伴」的靈魂，以「視界超進化」為核心，將高辨識度的經典元素如進化鑰匙、神聖計畫、數碼文字及專屬紋章，內斂轉化為低調且精緻的日常外型配件，一口氣推出「選召羈絆」與「紋章進化」兩大系列共 35 款鏡框，全系列售價 1,980 元起。

此外，小林眼鏡即日起至 10 月 15 日（四）活動期間祭出強檔滿額回饋，凡至全台門市配鏡即贈聯名眼鏡收納組與造型滑鼠墊（數量有限，送完為止）；單筆消費滿 15,000 元，更可直升 VIP 並加碼獲贈限量披肩毛毯。