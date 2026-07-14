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長痘別再一直摸！5個NG習慣害痘痘反覆冒　很多人每天都在做

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▲▼痘痘肌不能做的事。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲錯誤的擠痘痘方式會讓發炎狀況更嚴重。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／綜合報導

長痘痘時，不少人總忍不住一直照鏡子、摸臉，甚至手癢把痘痘擠掉，希望能快點消失。不過，皮膚在發炎期間若反覆受到刺激，不僅可能延長恢復時間，也可能增加留下痘疤的風險。想讓痘痘快點穩定，建議先避開以下5個NG習慣。

1. 一直摸臉、托腮

雙手每天會接觸手機、鍵盤、門把等各種物品，容易沾附髒污與細菌。反覆摸臉、托腮除了增加摩擦，也可能讓肌膚受到更多刺激，讓原本發炎的痘痘更難恢復。

2. 手癢一直擠痘痘

不少人看到白頭粉刺或膿皰就忍不住想擠，但如果沒有適當消毒或方式不正確，可能使發炎加劇，甚至增加留下色素沉澱或痘疤的機會。

▲▼痘痘肌不能做的事。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

3. 洗臉洗太多次

以為臉越乾淨，痘痘就會越快消失，其實過度清潔反而可能破壞皮膚屏障，讓肌膚變得乾燥敏感，刺激皮脂分泌，一般建議依個人膚況適度清潔即可，早晚各清潔一次為限。

4. 狂擦保養品、一直換產品

痘痘一冒就急著嘗試各種保養品或偏方，反而可能增加肌膚刺激。若要更換產品，建議一次只更動一項，並觀察肌膚反應。

5. 熬夜、壓力大

睡眠不足與長期壓力可能影響整體身體狀況，也可能讓部分人的痘痘問題更容易反覆。維持規律作息、均衡飲食及適當紓壓，同樣是照顧肌膚的重要一環。

關鍵字：

痘痘保養, 擠痘風險, 洗臉過度, 熬夜壓力, 肌膚護理

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