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安海瑟薇超仙孕婦禮服來自Prada訂製！Zendaya背天使翅膀驚豔奧德賽首映

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記者鮑璿安／綜合報導

名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的新片《奧德賽》（The Odyssey）於紐約舉行盛大首映，眾星齊聚紅毯，安海瑟薇（Anne Hathaway）與 Zendaya 更以截然不同的白色造型成為全場焦點。安海瑟薇以優雅柔美的Prada禮服襯托孕肚，Zendaya則宛如天使降臨，簡直是美到極點。

▲▼ 安海瑟薇超仙孕婦禮服來自Prada訂製 。（圖／AP）

▲已懷有身孕的安海瑟薇選穿 Prada 特別訂製禮服亮相。（圖／AP）

已懷有身孕的安海瑟薇選穿 Prada 特別訂製禮服亮相，以象牙白色調搭配大量細緻百褶，自高腰線一路向下流瀉，柔軟布料自然包覆孕肚輪廓，營造出女神般的優雅氣場。禮服上身則運用密集的銀色水晶與珠飾刺繡，打造宛如珠寶披肩般的璀璨效果，閃耀光芒與輕盈裙襬形成鮮明對比。她將頭髮盤起，以鑽石耳環、手環點綴造型，沒有過度堆砌配件，反而讓整體更顯高雅，也讓孕期散發出的溫柔魅力成為焦點。

▲▼ 安海瑟薇超仙孕婦禮服來自Prada訂製 。（圖／AP）

▲▼ 安海瑟薇超仙孕婦禮服來自Prada訂製 。（圖／AP）

▲Zendaya 身穿巴黎品牌 Matières Fécales 2025 秋冬系列壓軸造型登場，最吸睛的莫過於背後一對巨大羽翼裝置 。（圖／AP）

Zendaya 再次展現「紅毯女王」實力，身穿巴黎品牌 Matières Fécales 2025 秋冬系列壓軸造型登場，純白禮服以深 V 馬甲式胸線結合細膩百褶剪裁，貼合身形後一路延伸至高衩裙襬，勾勒修長比例，而最吸睛的莫過於背後一對巨大羽翼裝置。層層堆疊的白色羽毛隨著步伐展開，讓她宛如神話中的天使角色現身紅毯，充滿超現實戲劇感，也呼應《奧德賽》史詩般的奇幻氛圍。

關鍵字：

安海瑟薇, Zendaya, 諾蘭, 奧德賽, 紅毯造型

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