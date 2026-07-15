小賈斯汀妻海莉親自設計Gap牛仔褲！「藏親筆簽名」最辣寬褲台灣將開賣

記者鮑璿安 ／綜合報導

近年堪稱「Quiet Luxury」與極簡穿搭代表人物的 Hailey Bieber，再次把自己的私服品味帶進設計。Gap攜手她推出全新限量丹寧系列 「The Hailey Jean」，以90年代經典牛仔褲為靈感，融合她日常最愛的寬鬆輪廓與低腰比例，重新演繹率性又不費力的穿搭風格。這也是Hailey首次深度參與Gap丹寧設計，從版型、刷色到細節皆親自參與調整，讓一件牛仔褲更貼近她標誌性的時尚語言。





▲Gap攜手 Hailey Bieber推出全新限量丹寧系列 「The Hailey Jean」，以90年代經典牛仔褲為靈感。（圖／品牌提供）

Hailey與Gap的緣分其實早已展開，去年她多次穿著Gap低腰牛仔褲現身街拍，帶動品牌丹寧單品討論度飆升，也促成此次正式合作。對她而言，Gap更是從小陪伴成長的品牌，她坦言1996年正是自己的出生年份，而90年代文化一直是她最重要的穿搭靈感來源，因此希望透過這次系列，把那份自在、不刻意修飾的丹寧精神，以更符合現代審美的方式重新詮釋。





▲The Hailey Jean 特級寬鬆牛仔褲 中藍刷色 NT$2,299。（圖／品牌提供）





▲The Hailey Jean 低腰寬鬆牛仔褲 淺藍刷色 NT$2,299。（圖／品牌提供）

系列共推出兩大核心版型，其中 Extra Baggy 特級寬鬆牛仔褲，靈感來自Hailey私藏的一條90年代Gap男裝牛仔褲，重新依女性身形修正比例，保留寬鬆褲管與自然垂墜感，營造隨興卻俐落的線條；另一款 '90s Low-Rise Loose 低腰寬鬆牛仔褲，則回歸90年代末最具代表性的低腰剪裁，搭配略長褲管與寬版輪廓，完美重現Hailey招牌的「鬆弛感穿搭」，無論搭配短版上衣、白T，哪怕穿一雙人字拖，都能展現毫不費力的時髦氣息。

除了版型經過重新雕琢，設計細節也充滿Hailey的個人印記，全系列採用100%純棉丹寧布料，隨著穿著時間將逐漸形成專屬於穿著者的刷色與紋理；她更將自己的出生年份「1996」巧妙融入金屬鉚釘、五金配件與後腰皮標設計，口袋內襯則印上親筆簽名字樣，低調卻極具收藏價值，也讓經典牛仔褲增添更多故事性與辨識度。The Hailey Jean 限量系列將於8月13日在台灣指定門市與官方網站正式開賣，勢必成為今年秋季最受矚目的丹寧單品之一。

身為時尚圈炙手可熱的超模與品牌創辦人，Hailey近日首度為SKIMS拍攝最新「Everyday Cotton」系列形象廣告，以極簡內衣造型展現招牌健康性感魅力。由知名攝影師Mert Alas掌鏡的全新形象大片中，Hailey Bieber換上多套棉質內衣單品，包括三角胸罩、低腰內褲等經典設計，以自然不造作的姿態詮釋系列主打的舒適與日常感。不同於過去偏向強烈視覺張力的時尚大片，這次SKIMS回歸最純粹的穿搭需求，透過柔軟面料與俐落剪裁，呈現貼近日常生活的性感風格。