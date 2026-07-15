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LV負責保護世足賽冠軍獎盃！訂製專屬硬箱細節超多　V字裝飾有含義

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▲LV世足冠軍獎盃硬箱。（圖／品牌提供）

▲LV為世界盃足球賽訂製獎盃硬箱。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

世界盃足球賽（FIFA World Cup）進入最後爭霸，充滿榮耀的冠軍獎盃屆時將裝在Louis Vuitton訂製硬箱中登場。身為2026世足賽的官方供應商和品牌授權商，LV硬箱將負責創造、運輸和展示獎盃，硬箱的正面裝飾「V」字圖案，同時代表了勝利（Victory）及威登（Vuitton），充滿意義。

▲LV世足冠軍獎盃硬箱。（圖／品牌提供）

▲獎盃硬箱繪有極具意義的「V」字。

LV近年與許多國際體育賽事密切攜手，也從2010年開始設計世足賽獎盃硬箱，肩負起運送保護大力金盃的責任，今年是雙方第5度合作，2026年的獎盃硬箱在巴黎近郊歷史悠久的Asnières-sur-Seine工坊由LV工匠手工打造，一絲一毫都不馬虎。

▲LV世足冠軍獎盃硬箱。（圖／品牌提供）

▲LV世足冠軍獎盃硬箱。（圖／品牌提供）

▲獎盃硬箱由LV工匠手工打造。

▲LV世足冠軍獎盃硬箱。（圖／品牌提供）

▲用於箱內裝飾的LV與國際足聯合作的標誌。

獎盃硬箱每一處都是細節，表面覆蓋Monogram帆布，正面飾有兩塊金色V字圖案，繪製的色彩呼應獎盃顏色，並以LV標誌性的皮革飾邊點綴，搭配鍍金黃銅包角、鎖扣和扣環，硬箱內部襯著淺米色皮革，掀蓋內嵌有LV與國際足聯合作的標誌圖紋，顯示與眾不同的身份。

勞力士（ROLEX）則持續支持網球運動，義大利名將辛納（Jannik Sinner）是代言人之一，日前他在溫布敦網球錦標賽奪冠，也是生涯第5座大滿貫冠軍。辛納佩戴勞力士Cosmograph Daytona腕錶親吻獎盃，為光榮時刻更添魅力風采。

▲LV世足冠軍獎盃硬箱。（圖／品牌提供）

▲辛納奪下溫布敦網球錦標賽冠軍，手上戴著勞力士Cosmograph Daytona腕錶。

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關鍵字：

世足, 世界盃足球賽, 世界盃, FIFA, 大力金盃, LouisVuitton, LV

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