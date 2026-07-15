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茶韻新「焦糖香焙茶」溫潤登場　KIRIN生茶升級再抽文青單車

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▲金車茶韻、KIRIN生茶推新夏季飲品。（圖／品牌提供）

▲金車茶韻推新夏季飲品。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

天氣漸漸轉熱，每天下午都想來瓶冰涼的無糖茶解解膩。金車茶韻新推出由日本十段茶師監修的「日式焙茶」，主打溫潤順口不苦澀焦糖香；KIRIN 生茶全系列也迎來更輕盈舒服的漸層新包裝與口感升級，並祭出登錄發票抽 Nikon 限量相機、文青單車等旅行好禮。成為喜愛茶湯的消費者夏日新選擇。

▲金車茶韻、KIRIN生茶推新夏季飲品。（圖／品牌提供）

看準近年手搖飲界吹起的焙茶風潮，金車旗下茶韻打造全新「日式焙茶」，主打與有 78 年歷史的日本鹿兒島製茶廠合作，請來日本最高「十段茶師」親自監修。茶體以 100% 日本鹿兒島茶葉，透過兩段式焙火工藝，呈現溫潤順口的茶湯，標榜即使無糖、無香料，也能喝到迷人的焙烤焦糖香氣與甘潤尾韻。金車茶韻日式焙茶目前已正式開賣，單罐售價 30 元。

▲金車茶韻、KIRIN生茶推新夏季飲品。（圖／品牌提供）

而KIRIN（麒麟）生茶系列，也在這個季節換上嶄新樣貌，包裝設計採用宛如微風吹拂般的漸層視覺，看起來更輕盈精緻。內在風味也做升級，採用全新「凍結回甘製法」，以冷凝凍結技術降低苦澀，強調喝起來就像春日新茶般滑順甘甜；帶有琥珀茶色的焙茶，則運用「兩段式焙煎」工藝，號稱可釋放出更濃郁的焙香與清甜，單罐售價 45 元。

▲金車茶韻、KIRIN生茶推新夏季飲品。（圖／品牌提供）

品牌表示，因應換新包裝，同步推出「發現風景映像」發票登錄活動。即日起至 9／30 止，購買生茶全系列任一商品，憑發票至活動官網登錄即可獲得 1 點，累積到指定點數可直接兌換限量一次性即可拍底片相機、寶特瓶保冷壺等禮品，且能直接獲得抽獎機會，獎品包括價值 38,600 元的「Nikon Z fc 16-50mm Kit 橄欖綠限量款」、價值 26,500 元的 tokyobike BISOU 文青單車、一年份生茶、LINE POINTS 5 點。

關鍵字：

焙茶, 無糖茶, 金車茶韻, KIRIN生茶, 抽獎活動

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