毛寶推SOU・SOU新裝洗衣也療癒　限量化妝包、擦手巾免費送

記者蔡惠如／綜合報導

每天重複的洗衣家務，其實也能變成妝點生活的美好儀式。居家清潔品牌毛寶這回與日本 SOU・SOU 合作，推出期間限定聯名包裝，將經典的繽紛數字「十數」，以及溫暖手繪感的「微笑花」放上產品包裝，讓清潔用品直接變身時髦的居家配件，即日起至各大通路購買，還能免費獲得限量的聯名化妝包或擦手巾，SOU・SOU 粉絲絕對要先筆記。

▲毛寶與SOU・SOU合作推限時新裝。（圖／品牌提供）



近期毛寶與京都品牌 SOU・SOU 合作，以「SOU DAILY, SOU CLEAN」為概念，為四款明星清潔商品打造全新視覺。包括「玫瑰天竺葵香氣毛寶貼身衣物手洗精」與「果漾西西里香氣毛寶貼身衣物手洗精」，均印上了色彩鮮明的 SOU・SOU 經典「十數」圖樣。另外兩款衣物專用洗劑「毛寶防蟎抗菌冷洗精」、「毛寶粉領精-酵素衣物去漬劑」，則由象徵日常幸福感的繽紛「微笑花」圖樣妝點，讓你洗衣時也有文青泡泡氛圍。

業者表示，7／24 至 8／6 期間，在全聯及大全聯購買任 1 件聯名包裝商品，隨機贈送「SO-SU-U十數和圓點擦手巾」或「微笑擦手巾」一件，直接掛在廚房或浴室裡，生活質感瞬間提升；只要於寶雅（即日起至 8/4）、毛寶兔宅配網（即日起至 7/30）、萬家福（7/15 至 7/30），或 PChome 毛寶品牌館（7/20 至 8/10）購買任 2 件聯名包裝系列商品，即可獲贈限量化妝包。

綠色品牌淨毒五郎也於 7/15 正式發表全新的品牌識別系統，新設計以「水」的漣漪為名，在瓶身上刻畫優雅的水波紋，並將 Recycle（回收）、Renew（重新）、Sustain（永續）三個字刻在瓶身上。特製的底部切角結構也改善了再生塑料容易內縮傾斜的問題，讓瓶身站立得更平均穩固。

淨毒五郎表示，將於 7/18 至 7/19 在松山文創園區 2、3 號倉庫參與「永續好日子市集」。現場規劃互動遊戲，只要完成三個關卡，就能親手轉動扭蛋機，領取包括蔬果奶瓶清潔劑隨身瓶、純淨雙效洗碗精隨身瓶或酵素衣物手洗精（微風）隨身瓶等好禮，邀請大家一起把綠色環保變成簡單的生活體驗。