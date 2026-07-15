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法頌推木質居家香氛打造靜奢風　然本體香噴霧還有「無香款」

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▲法頌、然本在夏日不約而同推出木質調香氣。（圖／品牌提供）

▲法頌、然本在夏日不約而同推出木質調香氣。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

低調展現個人風格的關鍵，也包括空間裡若有似無的氣味。近年靜奢風興起，重視空間美學的質感人士，越來越傾向透過沉穩內斂的木質香氣，FARCENT 法頌近期全新推出木質調精油系列，以「蒼木杜松」與「海嶼森木」兩種香型，主打精品飯店般的高級感；淨毒五郎子品牌「然本」則推出推出溫潤的體香噴霧新品，讓身體也維持一整天的清新自信。

▲法頌、然本在夏日不約而同推出木質調香氣。（圖／品牌提供）

嗅覺是最容易與情緒產生連結的感官。FARCENT 法頌近期推出全新木質調精油系列，包括以迷迭香、鼠尾草、松樹、雪松與檀香堆疊的「蒼木杜松」，帶有成熟穩重的樹林氣息，適合放在需要靜心沉澱的書房或臥室；以檸檬、薄荷、松針及絲柏為基底的「海嶼森木」，則在沉穩的木質調中加入薄荷與檸檬的清爽，聞起來有如海岸與森林，為悶熱的夏日客廳帶來一絲涼意。

▲法頌、然本在夏日不約而同推出木質調香氣。（圖／品牌提供）

▲法頌、然本在夏日不約而同推出木質調香氣。（圖／品牌提供）

香氛外觀採用簡約的深色玻璃瓶身，搭配沉穩木質色紙盒，系列結合專利 WELLMOTION 正向愉悅氣息配方，透過植萃香氛與木質精油的調和，在繁忙的生活節奏中，為使用者在閱讀、泡茶或放鬆時，創造出專屬的靜心時光。

▲法頌、然本在夏日不約而同推出木質調香氣。（圖／品牌提供）

淨毒五郎旗下「然本」近期發表不以強效止汗為目的，專注在減少體味、維持清新舒適的全新體香噴霧，包括「癒創木款」與「純粹無香款」，「癒創木款」選用符合 IFRA 規範的香氛，呈現沉穩溫潤的木質調；「純粹無香款」以不添加香精，主打香氣偏好純粹或敏感的族群，目前在台正式上市，首波官網推出單件 9 折、兩件 86 折優惠，滿額還能享有好禮三重送回饋。

關鍵字：

木質香, 香氛新品, 靜奢風, 體香噴霧, 居家香氛, 法頌, 淨毒五郎, 然本

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