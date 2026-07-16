fb ig video search mobile ETtoday

心情全寫臉上！「藏不住情緒」星座Top 3 　第一名超容易被讀懂

>

▲▼貴人運星座。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲「心情全寫在臉上」星座Top 3。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者鮑璿安／綜合報導

有些人喜怒不形於色，讓人猜不透在想什麼；但也有人完全相反，無論是開心、失望、生氣還是委屈，情緒全都直接寫在臉上，甚至一句話都不用說，身邊的人就知道發生了什麼事。以下就盤點「心情全寫在臉上」星座Top 3，看看你或身邊的人是否也榜上有名。

Top 3：牡羊座

牡羊座個性直來直往，情緒來得快、去得也快，幾乎沒有刻意隱藏心情的習慣。開心時笑容燦爛，興奮得會立刻和身邊的人分享；但一旦遇到不順心的事，臉色也會瞬間沉下來，甚至不用開口，周圍的人就能察覺氣氛不對。他們不是故意擺臭臉，而是不擅長掩飾當下的真實感受，對牡羊來說，比起假裝沒事，誠實表達情緒反而更自在，因此常給人率真、不做作的印象。

Top 2：獅子座

獅子座雖然很重視形象，希望自己永遠維持自信、從容的一面，但情緒一旦被觸動，還是很容易從表情和肢體語言洩漏心事。尤其當努力沒有被看見、受到委屈或被忽略時，他們即使嘴上說沒關係，眼神和神情卻早已出賣自己。相反地，只要獲得肯定或受到稱讚，整個人也會立刻神采飛揚，喜悅完全藏不住。獅子座的情緒變化鮮明，因此總讓人一眼就知道他們今天心情好不好。

Top 1：巨蟹座

巨蟹座榮登第一名，最大的原因就在於情感細膩且共感力強，任何情緒都會自然反映在臉上。他們或許會努力告訴自己不要表現出來，但眼神、表情甚至說話語氣，都會默默透露內心真正的想法。當感到受傷或失落時，臉上的落寞藏也藏不住；而當身邊的人帶來溫暖或驚喜時，又會露出發自內心的笑容。正因為情緒真誠、不善偽裝，巨蟹座常被認為是最有溫度的星座之一，也讓人很容易感受到他們當下的心境。

關鍵字：

星座, 牡羊座, 獅子座, 巨蟹座, 情緒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

曾之喬最愛LONGCHAMP「帳篷包」　61歲曲家瑞喊：找個好男人去旅行

曾之喬最愛LONGCHAMP「帳篷包」　61歲曲家瑞喊：找個好男人去旅行

你有社畜體質嗎？「3個特點」責任感太強反而最辛苦

你有社畜體質嗎？「3個特點」責任感太強反而最辛苦

Gracie Abrams成香奈兒新謬斯　LISA返鄉站台資生堂小紅瓶

Gracie Abrams成香奈兒新謬斯　LISA返鄉站台資生堂小紅瓶

減脂別只吃雞胸肉！營養師推超市4款高蛋白食物 拒當社交盤子！調查：不點酒不續攤，現代年輕人最推「清醒社交」 運動完立刻沖澡恐傷身？最佳洗澡時間曝光　原因一次看 擔心塗了好黏？3款「男性防曬乳」推薦　清爽不泛白 心情全寫臉上！「藏不住情緒」星座Top 3 　第一名超容易被讀懂 職場最討厭的主管星座Top 3！第一名根本細節魔人　什麼事都要管 損友的4大指標　揪出身邊「假面好友」一個都嫌多

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面