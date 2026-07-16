心情全寫臉上！「藏不住情緒」星座Top 3 　第一名超容易被讀懂





▲「心情全寫在臉上」星座Top 3。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者鮑璿安／綜合報導

有些人喜怒不形於色，讓人猜不透在想什麼；但也有人完全相反，無論是開心、失望、生氣還是委屈，情緒全都直接寫在臉上，甚至一句話都不用說，身邊的人就知道發生了什麼事。以下就盤點「心情全寫在臉上」星座Top 3，看看你或身邊的人是否也榜上有名。

Top 3：牡羊座

牡羊座個性直來直往，情緒來得快、去得也快，幾乎沒有刻意隱藏心情的習慣。開心時笑容燦爛，興奮得會立刻和身邊的人分享；但一旦遇到不順心的事，臉色也會瞬間沉下來，甚至不用開口，周圍的人就能察覺氣氛不對。他們不是故意擺臭臉，而是不擅長掩飾當下的真實感受，對牡羊來說，比起假裝沒事，誠實表達情緒反而更自在，因此常給人率真、不做作的印象。

Top 2：獅子座

獅子座雖然很重視形象，希望自己永遠維持自信、從容的一面，但情緒一旦被觸動，還是很容易從表情和肢體語言洩漏心事。尤其當努力沒有被看見、受到委屈或被忽略時，他們即使嘴上說沒關係，眼神和神情卻早已出賣自己。相反地，只要獲得肯定或受到稱讚，整個人也會立刻神采飛揚，喜悅完全藏不住。獅子座的情緒變化鮮明，因此總讓人一眼就知道他們今天心情好不好。

Top 1：巨蟹座

巨蟹座榮登第一名，最大的原因就在於情感細膩且共感力強，任何情緒都會自然反映在臉上。他們或許會努力告訴自己不要表現出來，但眼神、表情甚至說話語氣，都會默默透露內心真正的想法。當感到受傷或失落時，臉上的落寞藏也藏不住；而當身邊的人帶來溫暖或驚喜時，又會露出發自內心的笑容。正因為情緒真誠、不善偽裝，巨蟹座常被認為是最有溫度的星座之一，也讓人很容易感受到他們當下的心境。