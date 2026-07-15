你有社畜體質嗎？「3個特點」責任感太強反而最辛苦





▲最容易成為社畜的3個特點，看看自己是否也默默中了 。（圖／翻攝自tvn IG）



記者鮑璿安／綜合報導

不少人都希望在職場上發揮實力，努力工作本來沒有錯，但如果凡事都攬在自己身上、總把公司需求擺在第一位，久而久之反而容易陷入「社畜循環」。真正讓人疲憊的，往往不是工作量，而是工作模式。以下就整理出最容易成為社畜的3個特點，看看自己是否也默默中了。

害怕拒絕別人

這類型的人最大的特色就是不好意思拒絕。當主管臨時交辦任務、同事請求幫忙，第一時間總是回答「沒問題」，即使手上的工作早已排滿，也擔心拒絕會影響人際關係或留下不好的印象。然而，長期缺乏界線感，不但容易讓自己工作越堆越多，也可能讓他人習慣把額外責任交給你。適時表達自己的工作量與時程，其實是一種成熟的職場溝通，而不是不合群。

凡事追求完美

追求高品質固然是優點，但過度完美主義，往往會讓工作效率大打折扣。這類人經常反覆修改簡報、一直檢查細節，即使成果已經足夠，也很難說服自己按下送出鍵。長期下來，不僅容易加班，也會因為對自己要求過高而累積龐大壓力。很多時候，完成比完美更重要，懂得在品質與效率之間找到平衡，反而更能走得長遠。

責任感過強

最典型的社畜特質，就是把所有責任都扛在自己身上。即使不是自己的工作，也會主動接手；休假時仍不斷查看訊息，甚至認為「沒有我，公司就會出問題」。高度責任感雖然容易獲得主管信任，卻也可能讓工作逐漸侵蝕生活。當一個人長期忽略休息、家庭與興趣，只把自我價值建立在工作表現上，就容易陷入身心俱疲的狀態。真正健康的職涯，不是永遠衝在最前面，而是懂得適時停下腳步，保留能量，才能持續發揮最佳表現。