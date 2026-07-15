PAUL ＆ JOE宣布8／31撤除實體櫃位　未來重心轉線上、9月將進momo

▲PAUL & JOE以法式浪漫風格廣受少女喜愛。（圖／品牌提供）



記者李薇／台北報導

日系美妝品牌PAUL & JOE 15日在官方Threads上宣布，全台百貨專櫃即將在8月31日結束營運，未來實體通路僅會在Beauty Stage美麗台，其他則是轉為線上販售，預計9月會上架momo購物網，7月15日至8月31日開始會有專櫃限定會員活動，想把握最後試妝的機會，真的要快。

▲PAUL & JOE台灣官方Threads在稍早發布公告。（圖／翻攝自paulandjoebeaute_tw Threads）



PAUL & JOE自2018年由總公司直營回台至今8年，目前在京站時尚廣場、遠東SOGO台北忠孝館、新光三越台南小北門店、高雄遠東SOGO都有實體櫃點，並即將於8月31日結束，品牌指出，會員資格、點數與權益皆維持不變，只要在官網註冊就可以隨時查看點數，未來也會在官方購物網站、Beauty Stage美麗台、LINE禮物以及預計9月上線的momo購物網持續提供服務。

▲糖瓷隔離乳系列是品牌的熱賣冠軍。（圖／品牌提供）

充滿法式優雅風格的PAUL & JOE推出過許多經典熱賣的單品，包括：糖瓷隔離乳系列、糖瓷珍珠蜜粉、橄欖卸妝凝膠等等，都是不少人從小用到大、將近20年，甚至後來更從美妝延續到各類生活小物，持續廣受粉絲愛戴。2017年代理商結束經營之後，PAUL & JOE 2018年由日本化妝品集團ALBION直營回歸，目前旗下還有保養品牌ALBION。

▲橄欖卸妝凝膠是品牌默默熱賣的隱藏好物。（圖／品牌提供）