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拒當社交盤子！調查：不點酒不續攤，現代年輕人最推「清醒社交」

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▲調查：現代年輕人最推「清醒社交」。（圖／東方線上提供）

▲調查顯示，現代年輕人最推「清醒社交」的生活方式。（圖／東方線上提供）

記者蔡惠如／綜合報導

聚餐非得喝到不省人事、再狼狽地續攤到半夜？這種「無酒不歡」的社交公式早已被現代年輕人淘汰。東方線上最新調查指出，台灣掀起了一股「清醒社交」風潮。在 1,000 份有效樣本中，高達 33.6% 的受訪者表示聚會時幾乎不喝、偏好無酒精飲品，更有 15.2% 的人明確表態滴酒不沾。對年輕人來說，聚會的本質是維繫感情與抒發壓力，無痛輕鬆且自主的「微社交」，儼然成為最新的生活風格。

▲調查：現代年輕人最推「清醒社交」。（圖／東方線上提供）

「微社交」這種講求舒適的社交型態，也徹底翻轉了聚會的地點與形式。調查顯示，餐廳依舊是全體消費者的最愛，佔 70.0%，特別是 60 至 64 歲的熟齡族群，有高達 76.4% 依然高度依賴餐廳場合聚會，但從 50 至 59 歲族群，已有半數偏好自己家或朋友家。  

不過 20 世代的年輕人，卻更渴望多元的社交體驗，有 45.6% 調查民眾偏好在氣氛輕鬆的咖啡廳見面，甚至有 16.1% 的人在 Line 語音或線上語音空間裡交流。對他們而言，實體與線上的界線早已模糊，隨時隨地用語音掛機、打遊戲，都是極其自在的陪伴。

▲調查：現代年輕人最推「清醒社交」。（圖／東方線上提供）

當聚餐目的從單純吃喝轉向「體驗」，消費者的預算也隨之改變。現消費者在規劃聚會時，最在意的重點依然是價格親民、交通便利與安靜隱私，但數據顯示，純吃飯的「餐飲型聚會」平均單次花費 1,287 元，有超過 8 成的民眾會把預算卡在 1,500 元以內。可是一旦加入了看電影、展覽、手遊、密室逃脫或體能運動等「活動型聚會」，平均開銷就會提高至 1,421 元，甚至有 15.5% 的人單次花費會突破 2,000 元。

▲調查：現代年輕人最推「清醒社交」。（圖／東方線上提供）

有趣的是，不同年齡層在聚會時尋找的情緒出口也大不相同。當 40 至 49 歲的中生代有高達 84.1% 仍將聚會焦點放在「享用美食」，30 至 39 歲的族群則最愛藝文展覽和拍美照、錄製 Reel，比例分別達 28.3% 與 25.6%。而最活躍的 20 世代，「每兩周至少聚會一次」的比例高居各年齡層之冠，達 42.0%，他們也更常藉由益智桌遊、密室逃脫或線上遊戲來拓展朋友圈。  

▲調查：現代年輕人最推「清醒社交」。（圖／東方線上提供）

不論是哪一種形式，現代人在高壓的生活下，已經不再追求面子與排場，能以合理的預算換取最舒服、安全的相聚時光，才是現代最流行的社交模式。

關鍵字：

清醒社交, 微社交, 無酒精, 年輕人, 聚餐, 東方線上, 調查, 世代調查

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