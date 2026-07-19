2026下半年話題聯名＆新品　aeae墨鏡必收、三麗鷗與迪士尼都來了

文／美人圈

2026下半年時尚圈依舊精彩不斷！從精品品牌攜手運動巨頭，到設計師跨界合作、人氣IP聯名，各種限定新品接力登場，不只顏值升級，話題度更是直接拉滿。不想錯過今年最夯聯名？快一起盤點下半年最值得關注的話題新品。

▲（圖／各品牌提供）

2026「話題聯名&新品」推薦：Onitsuka Tiger Ｘ Monchhichi

早在2025年「2026春夏米蘭時裝週」就搶先亮相的Onitsuka Tiger × Monchhichi聯名吊飾，當時作為看秀嘉賓限定禮物，尚未開賣便掀起熱議。TWICE成員Momo更第一時間曬出同款，讓這隻Monchhichi瞬間洗版社群，也讓粉絲敲碗正式販售。此次聯名讓Monchhichi換上Onitsuka Tiger經典黑黃配色造型，搭配品牌Logo連帽上衣與專屬吊飾扣環，收藏價值滿分。

▲（圖／IG@momo、Onitsuka Tiger）

現在台灣櫃上也能入手！Onitsuka Tiger × Monchhichi聯名吊飾全台限量500個，售價NT$1,680，於7月12日下午5點在微風南山概念店開賣。每人限購一個，須先加入Onitsuka Tiger Taiwan官方LINE並依現場流程完成購買。挾帶Momo 款話題與超高人氣，開賣當天勢必掀起搶購潮，想入手的粉絲務必提早卡位。

▲（圖／Onitsuka Tiger）

2026「話題聯名&新品」推薦：aeae Ｘ KlassiC.

台灣粉絲以後不用再遠赴韓國漢南洞，也不用辛苦尋找海外代購了！韓國大勢設計師品牌aeae宣布將正式首度落地台北，攜手台灣生活風格品牌KlassiC.，於7月7日至7月31日在台北信義新光三越A11開設全台首間期間限定快閃店。

▲（圖／KlassiC.）

本次快閃店不僅完整帶來韓國熱銷原創單品，包括K-POP明星私服愛用的網格老帽、水洗棒球帽、人氣服飾等，同場更首度推出KlassiC. × aeae聯名系列，以「老帽 × 墨鏡 × T-Shirt」打造完整街頭穿搭，並加入可掛墨鏡插槽、格紋掛環等巧思設計。聯名系列同步推出遮耳帽、摺疊墨鏡及HANDMADE眼鏡等新品，兼具機能、設計感與收藏價值，這波不入手真的會後悔。

▲（圖／KlassiC.提供）

2026「話題聯名&新品」推薦：adidas Originals Ｘ Care Bears

最懂少女心的adidas Originals這回攜手經典IP Care Bears推出夢幻聯名系列，以三葉草經典街頭風格為基礎，結合Care Bears繽紛童趣的角色元素，從服飾、球鞋到夏日必備涼拖都換上療癒新裝，每一款都讓人少女心大噴發。編輯私心最推薦一定要收藏聯名拖鞋，鞋面點綴立體Care Bears大頭公仔，可愛度爆表，穿上腳瞬間成為全身造型焦點。

▲（圖／adidas Originals）

2026「話題聯名&新品」推薦：PUMA Ｘ MondaySleepingClub

PUMA攜手生活美學品牌MondaySleepingClub推出全新聯名系列，以「Stay Slow, Stay Attitude」為主題，將品牌標誌性的慵懶生活哲學融入設計之中。系列以貓咪插畫結合PUMA Logo、鞋盒、咖啡杯等趣味元素，打造充滿鬆弛感的服飾單品，連曾敬驊、Melinda都難抵聯名魅力，搶著上身！

▲（圖／PUMA）

最受矚目的則是本次聯名的三雙經典薄底鞋，包括H-Street、SPEEDCAT與Tackle，透過復古配色與聯名細節重新詮釋。亮黃色H-Street、墨綠色SPEEDCAT，以及深棕拼接米白的Tackle各具特色，其中Tackle鞋舌更可拆卸變身雙面鑰匙包，兼具設計巧思與實用性，為日常穿搭增添更多趣味。

▲（圖／PUMA）

2026「話題聯名&新品」推薦：New Balance X Miu Miu with Coco Gauff

New Balance再度攜手Miu Miu與世界排名第二的網球名將Coco Gauff推出全新聯名系列！以純白色調向經典網球文化致敬，透過Miu Miu擅長的優雅設計結合New Balance的運動機能，打造一系列兼具時髦感與實穿性的網球服飾。形象廣告則由Coco親自演繹，在球場上展現力量與時尚兼具的魅力。

▲（圖／Miu Miu）

這次最讓人心動的，莫過於全新530 SL Deco皮革版薄底球鞋！鞋款換上極簡純白配色，搭配不對稱雙色編織鞋帶，延續薄底球鞋熱潮，同時保留濃厚的網球運動基因。系列也同步推出百褶裙、機能外套、帽款與髮帶等單品，完整詮釋Miu Miu式的運動時尚，絕對是今年最值得收藏的精品聯名之一。

▲（圖／Miu Miu）

2026「話題聯名&新品」推薦：GU X 三麗鷗

今夏最萌聯名登場！GU於7月13日推出全新曬黑三麗鷗系列，讓布丁狗、HELLO KITTY與大耳狗喜拿換上夏日限定曬黑造型。今年適逢布丁狗30週年，加上三麗鷗熱潮持續延燒，勢必再掀一波搶購。系列推出女裝、女童家居服及印花T恤，以柔軟舒適材質結合高CP值設計，療癒角色陪伴從居家到外出穿搭，不論親子、姐妹穿搭或三麗鷗粉絲收藏都超值得入手。

▲（圖／GU）

2026「話題聯名&新品」推薦：Pandora X Disney《玩具總動員》

隨著Disney Pixar《玩具總動員5》再度登上大銀幕，Pandora也攜手Disney Pixar推出全新《玩具總動員》聯名系列，將胡迪、巴斯光年、彈簧狗與三眼怪等經典角色，化作閃耀串飾，陪伴長大後的我們重溫童年、友情與冒險回憶。即日起於Pandora門市單筆消費滿NT$7,800，並含一件《玩具總動員》系列商品，即可獲得「限量版皮克斯球造型珠寶盒」，把童年的可愛驚喜一起收藏回家。

▲（圖／Pandora）

2026「話題聯名&新品」推薦：Grace Gift X Beyond Closet I Love Pet

Grace Gift首度攜手韓國潮流品牌Beyond Closet推出「I Love Pet」聯名系列，以毛孩陪伴為靈感，結合韓系學院風與療癒狗狗元素，將近年正夯的寵物文化融入女孩日常穿搭。Beyond Closet過去深受BTS Jin、Jennie、車銀優等韓星喜愛，這次攜手Grace Gift，以更柔和的配色與設計重新詮釋品牌經典狗狗 IP。

▲（圖／Grace Gift）

聯名系列共推出10款鞋包與配件，包含厚底休閒鞋、肩背包、圓筒包、T-Shirt、帽款、絲巾、水瓶及毛絨吊飾等，以奶油色系搭配毛孩圖樣，打造兼具韓系時髦感與療癒氛圍的穿搭提案，7月13日正式開賣。

▲（圖／Grace Gift）

2026「話題聯名&新品」推薦：GANNI X Disney

GANNI再度攜手Disney推出第三波聯名系列，以黛西與米妮的深厚友誼為靈感，結合GANNI Girls自信、幽默又自在的品牌精神，透過充滿玩趣的設計，向那些陪伴我們歡笑、一起做自己的摯友致敬。系列推出多款限量服飾與配件，包括黛西鴨印花T恤、條紋背心及XXL購物袋等，即日起於GANNI台灣實體門市限量販售。

▲（圖／GANNI）

2026「話題聯名&新品」推薦：Wacky WiLLy 台灣限定系列

韓國Z世代人氣品牌Wacky WiLLy今夏推出台灣限定系列 T-shirt（NT$1,490），將品牌招牌角色Kiky與台灣在地文化結合，延續首爾街頭感的寬鬆版型，融入充滿趣味的台式浪漫，打造兼具收藏價值與潮流感的夏日單品。

▲（圖／Wacky WiLLy）

系列以台灣黑熊、夜市、龍虎塔及珍珠奶茶等經典元素為靈感，搭配高品質棉質面料與吸睛印花，讓Kiky穿梭在熟悉的台灣街景中，穿上就能輕鬆展現韓系街頭風格，也為日常穿搭增添滿滿療癒感。

▲（圖／Wacky WiLLy）

2026「話題聯名&新品」推薦：Repetto Ｘ BIRKENSTOCK

少女們請尖叫，最夢幻的聯名鞋來了！BIRKENSTOCK攜手法國芭蕾鞋品牌Repetto推出全新聯名系列，將機能鞋履與芭蕾美學完美融合。系列推出Arizona、Scala與Opéra三款鞋型，加入Oversized扣環、蝴蝶結綁帶及纏繞式長綁帶等設計，並以Iconic Pink、Flame Red、Profound Black三款經典配色，搭配Repetto標誌性Vichy格紋鞋床，展現優雅又實穿的法式風格。

▲（圖／Repetto）

本次聯名由BIRKENSTOCK 1774團隊與Repetto共同打造，結合巴黎設計美學與德國製鞋工藝，於2026年7月16日在Repetto台灣直營門市及官方網站限量發售。

▲（圖／Repetto）

2026「話題聯名&新品」推薦：Cath Kidston Ｘ Hello Kitty

Cath Kidston攜手Sanrio人氣角色Hello Kitty推出全新聯名系列，將品牌經典英倫印花與Hello Kitty的可愛魅力完美結合，打造Hello Kitty Provence、Hello Kitty Scene、Hello Kitty Patchwork三大印花主題，以玫瑰花園、英倫鄉村與復古拼布等元素，詮釋療癒又充滿童話感的英式風格。

▲（圖／Cath Kidston）

系列推出托特包、環保購物袋、化妝包、零錢包、透明收納包、毛巾及文具等多款單品，兼具收藏價值與實用性，即日起於Cath Kidston台灣正式上市，Hello Kitty粉絲與英倫印花控都不能錯過。

▲（圖／Cath Kidston）

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