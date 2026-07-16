戀愛中的控制慾正在毁掉關係！別把掌控當成在乎的藉口　其實只是缺乏安全感

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

戀愛中的控制慾，常被包裝成在乎與保護，從要求報備行程、限制交友到干涉穿著與生活選擇，控制的一方可能認為自己只是缺乏安全感，但被控制的人卻會逐漸感到窒息，真正穩定的關係不是把對方牢牢抓住，而是即使彼此擁有自由，仍願意主動留在對方身邊。

＃你以為是在乎，其實是不信任



不斷詢問對方在哪裡、和誰見面、為什麼沒有立刻回訊息，看似是關心行程，實際上卻是在透過盤問消除自己的不安，當一個人必須時時證明自己沒有背叛，感情就不再是相互陪伴，而像是一場永遠無法結束的審問，愛若失去信任，再多報備也填不滿內心的懷疑。

＃越想抓緊，對方越想逃離



控制慾強的人往往害怕失去，所以試圖規定對方的朋友、穿著、興趣與生活方式，然而一段關係若需要犧牲自我才能維持，被要求改變的人只會逐漸疲憊，甚至開始隱瞞與反抗，你越想把對方變成理想中的模樣，越可能親手推走原本願意愛你的人。

＃安全感不是對方給的，是自己建立的



真正的安全感，不是掌握對方的密碼、定位與所有行程，而是相信自己即使失去一段感情，也有能力好好生活，當你把全部情緒寄託在另一半身上，對方的一舉一動都會變成威脅，學會經營自己的生活、情緒與價值感，才能停止用控制換取短暫安心。