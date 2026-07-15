孫藝真、秋天都做的「MZ Diet」減肥法！中醫師解析照做卻瘦不下來關鍵

記者李薇／綜合報導 圖／fallingin__fall IG、yejinhand IG、品牌提供

近年韓國MZ世代流行「MZ Diet」，像是IVE成員秋天、IU、孫藝真等藝人都公開分享自己的飲食習慣，透過調整進食順序與選擇低GI食物，來控制「血糖震盪」（Glucose Spike），達到降低食慾、避免脂肪囤積，但京都堂中醫師林冠良指出，這樣飲食方式不適合「胃熱濕阻型」的人，因其脾胃代謝功能失衡，必須先調整體質，才能真正改善代謝、有效減重。

所謂的MZ Diet核心概念，就是先吃蔬菜與蛋白質，讓腸道形成緩衝層，再攝取澱粉，使血糖緩慢平穩地上升，避免胰島素大量分泌後引發的暴食衝動與脂肪囤積。但林冠良發現，有些「胃熱濕阻型」患者即使實行飲食控制，仍然瘦不下來，其特徵就是食量大、易餓、嗜重口味與高油飲食和飲酒、容易口乾舌燥或有口臭，體態腹部肥胖明顯，下肢容易水腫等，因身體代謝失衡，所以往往越減越肥。

對此，林冠良建議應該改變5大飲食習慣，讓控糖效果真正發揮。

1.進食順序

調整飲食順序更有助血糖平穩，把握先蔬菜→蛋白質→澱粉，讓膳食纖維先行，幫腸道形成緩衝，減緩血糖上升速度，也能延長飽足感，減少飯後甜食的衝動。

2.澱粉選原型，放涼再吃

可以選擇好的澱粉原型，像是地瓜、南瓜、糙米優於白米飯與白麵條；進一步更可以將熱食放涼或冷藏後，部分澱粉會轉化為抗性澱粉，血糖上升速度更平穩。

3.少碰助濕食物

油炸、太甜、重口味的食物容易加重體內痰濕，是讓身體代謝持續跑偏的主要來源，胃熱濕阻體質的人尤其要減量。

4.飯後散步15分鐘

溫和活動可輔助腸胃蠕動，避免中焦氣機鬱滯，同時有助於穩定飯後血糖曲線。

5.午後精準小憩15至20分鐘

順應下午兩點到三點的生理時鐘低谷，短暫休息比硬撐更能恢復清醒，避免用甜食提神。